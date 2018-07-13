Еще полтора года без хамона и пармезана

Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственных санкций против ряда стран еще на полтора года. Эмбарго затронуло лишь те страны, которые сами вводили санкции против России или активно поддерживали их. В 2014 году был введен запрет на ввоз в страну товаров из США, стран Евросоюза , Канады, Норвегии и Австралии. В сдедующем году к ним присоединились Лихтенштейн, Албания, Черногория и Исландия. А в 2016 году список пополнила Украина.

В числе запрещенных к ввозу продуктов — мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. «Запрещенку», которую отлавливают на территории, уничтожают — закапывают или сжигают. Но, поскольку санкционные продукты продолжаю поступать в страну окольными путями, Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз запрещенных товаров. Но в итоге росийские власти все же отказались от этого спорного решения.

Сегодня продукты, попавшие под санкции, могут ввозить в Россию только физические лица для личного пользования. Но помните, что общий вес таких продуктов не должен превышать 5 килограмм!

Страны-члены Евразийского экономического союза не поддерживают санкции против России, поэтому их товары стали альтернативой запрещенной продукции из США и Европы и активно заполонили полки российских магазинов. Многие отечественные производители считают, что санкции нам только на руку, так как способствуют росту производства отечественного молока, мяса, сыра и овощей. Так, небезизвестный производитель Истринского «пармезана» сыродел Олег Сирота бурно отреагировал в соцсетях на очередное продление санкций, выразив надежду, что эмбарго продлят еще на 5 лет.

Безусловно, на российском рынке есть положительные сдвиги в развитии собственного производства продуктов. Выросло поколение фермеров и производителей мяса, молока и сыра, которые делают очень качественные продукты. А некоторые российские продукты даже превосходят зарубежные аналоги.

Вместе с тем, в стране наблюдается значительный рост контрафактной продукции, а также продуктов, которые сделаны с нарушениями технологии из некачественного сырья. Например, в России резко выросло число сыров, произведенных с использованием растительных жиров, дешевых и абсолютно бесполезных, а порой и вредных для здоровья. Российские надзорные органы в этом году объявили войну недобросовестным производителям, но количество бросовых товаров на полках продовольственных магазинов и рынков пока еще очень велико.