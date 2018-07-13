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Классические котлеты от шеф-повара WomanHit.ru
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Классические котлеты от шеф-повара WomanHit.ru 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— 600 гр фарша (говядина со свининой; если хотите менее жирные, используйте одну говядину);
— 1 луковица;
— 1 яйцо;
— сухой белый хлеб — 3 ломтика (или размолотые сухари из белого хлеба ½ стакана);
— соль, перец по вкусу.
Говядину со свининой, лук, размоченный и отжатый хлеб (если у вас перемолотые сухари, то залейте их стаканом воды) пропустите через мясорубку, добавьте соль, перец, яйцо, хорошо размешайте руками, сформуйте небольшие плоские котлеты и обжаривайте на предварительно разогретой сковороде на растительном масле по 5 минут с каждой стороны. Не жарьте слишком долго, огонь должен быть чуть меньше среднего. Снимите с огня и накройте сковороду крышкой, дайте постоять минут 10 и подавайте к столу.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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