Классические котлеты от шеф-повара WomanHit.ru

Вам понадобится:

— 600 гр фарша (говядина со свининой; если хотите менее жирные, используйте одну говядину);

— 1 луковица;

— 1 яйцо;

— сухой белый хлеб — 3 ломтика (или размолотые сухари из белого хлеба ½ стакана);

— соль, перец по вкусу.

Говядину со свининой, лук, размоченный и отжатый хлеб (если у вас перемолотые сухари, то залейте их стаканом воды) пропустите через мясорубку, добавьте соль, перец, яйцо, хорошо размешайте руками, сформуйте небольшие плоские котлеты и обжаривайте на предварительно разогретой сковороде на растительном масле по 5 минут с каждой стороны. Не жарьте слишком долго, огонь должен быть чуть меньше среднего. Снимите с огня и накройте сковороду крышкой, дайте постоять минут 10 и подавайте к столу.

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