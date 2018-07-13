Диетический творожный кекс

Даже если вы соблюдаете диету, можно побаловать себя вкусным десертом. Приготовьте этот диетический творожный кекс с сухофруктами.

Ингредиенты

Обезжиренный творог 200 г овсяные отруби 4 ст. л.

пшеничные отруби 2 ст. л.

обезжиренное молоко 6 ст. л.

яйца 2 шт.

разрыхлитель 1 ч. л.

сахар 3 ст. л.

корица 1 ч. л.

сухое молоко 2 ст. л.

кукурузный крахмал 2 ст. л.

лимон 1 шт.

сухофрукты 0,5 стакана

кокосовая стружка 2 ст. л.

Способ приготовления

Молоко подогрейте и залейте им смесь отрубей. Оставьте на 15 минут.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Яйца взбейте с сахаром.

Смешайте разрыхлитель, сухое молоко, корицу, крахмал и кокосовую стружку. Из лимона выжмите сок.

В большой миске смешайте все ингредиенты. Тщательно перемешайте. Оставьте на 10 минут. Выложите тесто в силиконовую форму для выпечки. Поместите в разогретую до 190 градусов духовку и выпекайте в течение 30 минут. Остудите в форме, затем выньте и подавайте.