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Диетический творожный кекс
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Диетический творожный кекс 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Даже если вы соблюдаете диету, можно побаловать себя вкусным десертом. Приготовьте этот диетический творожный кекс с сухофруктами.
Ингредиенты
Обезжиренный творог 200 г  овсяные отруби 4 ст. л.
пшеничные отруби 2 ст. л.
обезжиренное молоко 6 ст. л.
яйца 2 шт.
разрыхлитель 1 ч. л.
сахар 3 ст. л.
корица 1 ч. л.
сухое молоко 2 ст. л.
кукурузный крахмал 2 ст. л.
лимон 1 шт.
сухофрукты 0,5 стакана
кокосовая стружка 2 ст. л.
Способ приготовления
Молоко подогрейте и залейте им смесь отрубей. Оставьте на 15 минут.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Яйца взбейте с сахаром.
Смешайте разрыхлитель, сухое молоко, корицу, крахмал и кокосовую стружку. Из лимона выжмите сок.
В большой миске смешайте все ингредиенты. Тщательно перемешайте. Оставьте на 10 минут. Выложите тесто в силиконовую форму для выпечки. Поместите в разогретую до 190 градусов духовку и выпекайте в течение 30 минут. Остудите в форме, затем выньте и подавайте.
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