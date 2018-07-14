Производителей обязали писать о заменителях молочного жира на упаковках

Роспотребнадзор обязал производителей с 15 июля название продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, начинать со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», сообщает Газета.ru

«Под термином — «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», понимается продукт переработки молока, произведенный с замещением молочного жира в количестве не более 50%», — говорится в сообщении.

На упаковке продукции также должна указываться информация о наличии в выпускаемом продукте растительных масел.

Вся вышеуказанная информация должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки.