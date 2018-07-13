Производители молочной продукции перестанут скрывать их истинный состав

Роскачество обяжет производителей молочной продукции сообщать о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте. Это произойдет после вступления в силу поправок в техрегламент о безопасности молочной продукции, пишет РИА Новости

По новым правилам, из наименования продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. В частности, в название должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии производства. Надписи должны находиться на лицевой стороне упаковки и легко читаться.

Изменения в техрегламент вступают в силу 16 июля, но у производителей есть 180 дней на то, чтобы изменить упаковку и оформить новые декларации на продукцию с измененными названиями и маркировкой.

Ранее мы писали о том, что покупателей беспокоит и высокое содержание сахара в молочной продукции.