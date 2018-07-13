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Производители молочной продукции перестанут скрывать их истинный состав
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Производители молочной продукции перестанут скрывать их истинный состав 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Роскачество обяжет производителей молочной продукции сообщать о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте. Это произойдет после вступления в силу поправок в техрегламент о безопасности молочной продукции, пишет РИА Новости.
По новым правилам, из наименования продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. В частности, в название должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии производства. Надписи должны находиться на лицевой стороне упаковки и легко читаться.
Изменения в техрегламент вступают в силу 16 июля, но у производителей есть 180 дней на то, чтобы изменить упаковку и оформить новые декларации на продукцию с измененными названиями и маркировкой.
Ранее мы писали о том, что покупателей беспокоит и высокое содержание сахара в молочной продукции.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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