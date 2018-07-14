Что нельзя делать при сборе грибов

Ножку гриба лучше выкручивать. Так он сохранится дольше.

Грибной сезон уже начался. До конца сентября москвичи смогут наполнять корзинки и ведра грибами — лисичками, опятами, подосиновиками и другими, чтобы готовить ароматные супы или подавать на стол с запеченной картошкой. «Вечерняя Москва» узнала, чего нельзя делать при сборе грибов.

НЕ СРЕЗАЙТЕ НОЖКУ

Начинающие грибники, радуясь находке, безжалостно отрезают гриб, тем самым повреждая грибницу. Однако если вы будете грибы аккуратно выкручивать, то меньше повредите ее. И гриб будет портиться гораздо медленнее. Но ножик с собой все же возьмите — пока не наработаете навык, некоторые большие грибы выкрутить вряд ли сможете.

НЕ СОБИРАЙТЕ ГРИБЫ ВЕЧЕРОМ

Это лучше всего делать утром. Во-первых, вы успеете опередить остальных желающих грибников. А во-вторых, грибы не успеют устать от жары и солнца. Те, что «перегрелись» на солнце, быстрее портятся или вовсе обретают неприятный запах.

НЕ СОБИРАЙТЕ ОКОЛО ДОРОГИ

Понимаем, сложно удержаться, когда припарковал автомобиль в лесополосе и тут же нашел настоящий грибной «остров». Но помните, что грибы отлично впитывают вредные и ядовитые вещества, автомобильные выхлопы. Поэтому собирать их у дорог и автомагистралей не рекомендуется. Лучше уйти вглубь леса.

НЕ СОБИРАЙТЕ ГРИБЫ, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЕТЕ

Отличить съедобные грибы от ядовитых сложно даже тем, кто ходит по грибы уже не первый год. Одни говорят, что у съедобных пластины под шляпкой розовые, а у ядовитых белые. Другие верят: если перемешать грибы в кастрюле серебряной ложкой, то она потемнеет, если найдет хотя бы один ядовитый гриб. Все это — ненадежные способы, опираться на которые нельзя. Внимательно изучите грибы, посоветуйтесь с более опытными грибниками и подозрительные экземпляры в ведро не опускайте.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ

В идеале гриб лучше очистить сразу, как только вы его выкрутили из грибницы. Нужно убрать приставшую землю, проверить шляпку, особенно у больших грибов — иногда абсолютно целый на первый взгляд гриб оказывается гнилым. И только потом опускать в корзину. А все потому, что грибы — ребята чувствительные. И если в корзину попадает большое количество земли, они мнутся и ломаются. Кстати, складывать их лучше шляпками вниз. Готовить (засушивать или замораживать) в тот же день, когда вы их собрали. Только не забудьте промыть.

НЕ БОЙТЕСЬ НАДЛОМИТЬ ГРИБ

На изломе многие грибы показывают свое истинное «лицо». Так, например, «сатанинский» гриб, который прикидывается белым, сложно отличить по цвету шапочки от настоящего. Но на изломе ядовитый быстро синеет. Не переусердствуйте — делать большой излом или ломать гриб напополам не обязательно.

НЕ ПЕРЕБАРЩИВАЙТЕ

Злоупотреблять грибами не рекомендуют врачи. Это тяжелая пища для организма, которая вполне может заменить мясной рацион. Особенно осторожными следует быть тем, у кого есть проблемы с органами пищеварения или выделительной системой. И детей, как уже многие догадались, баловать подобными блюдами лучше нечасто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осторожно: грибы, которые брать не надо