«Засоряют организм»: Валерия Лукьянова призывает отказаться от мяса и рыбы

В юности Валерия Лукьянова, которая является ярым адептом правильного образа жизни, ела все, что хотела, в том числе и фастфуд. С возрастом она поняла, насколько эта привычка вредит организму и отказалась от нее, советуя другим последовать ее примеру. Знаменитость является убежденной вегетарианкой и оригинально обосновывает отказ от пищи животного происхождения.

32-летнюю Валерию Лукьянову называют «живой Барби» за схожесть с этот куклой. Женщина уверяет, что ее изящность — результат работы в спортзале и правильного питания. Под таковым она подразумевает употребление продуктов в сыром виде и полный отказ от мяса и рыбы. В пользу своих убеждений она публикует свои фото до и после перехода на еду растительного происхождения, хотя многие считают, что удивительные параметры ее тела — результат работы хирурга. Лукьянова делит пищу на ту, которая питает и заряжает энергией и ту, которая разрушительным образом действует на организм. К первому виду она относит овощи, фрукты, злаки, орехи, растительное молоко, проростки, растительные белки и медленные углеводы. А ко второму весь «пищевой мусор» — быстрые углеводы (фастфуд и снеки), мясо и рыбу, коровье молоко, мучные и жирные маслянистые продукты: «Продукты из второй категории долго перерабатываются, несут деструктивную энергию, апатию, усталость раздражительность. Организм бросает все силы на переработку мяса и быстрее стареет, так как он трудится каждый день над этими процессами. Жирные и хлебные продукты засоряют наш организм, зашлаковывая его, а фастфуд и снеки своей химией уничтожают иммунитет и приводят к ряду различных заболеваний аллергического, паразитарного характера, а также портится фигура, появляется лишний вес, отдышка, и резко снижается уровень энергии и настроение по жизни. Человек становится заложником своих пороков».

Валерия считает, что люди, которые употребляют вредную еду, не ограничиваются только неправильным питанием и становятся зависимыми от спиртного и никотина, «бросаясь во все тяжкие». Лукьянова также называет употребление мяса главной причиной рака, сердечнососудистых заболеваний и даже ранней смерти. Она считает, что в нем много бактерий и грибов, которые способствуют развитию онкологических болезней, потому рекомендует тщательно проанализировать свой рацион: «Мясо дает лишь иллюзию силы — агрессивность, раздражительность, беспокойство. Но, например, спортсмены, греческие атлеты наедались именно качественной белковой пищей растительного происхождения — зернобобовыми».

Многие пользователи сети поставили под сомнение ее утверждения, но были и те, кто согласен с интернет-звездой: «Вот, правда же! Спасибо вам огромное за все, что вы пишите, столько ценной информации больше нигде не найдешь! Люблю!» «Хорошо, что призываете отказаться от рыбы и мяса, может кто и последует вашему совету». «Значит и рыбу нельзя? Благодарю за информацию! Правда, ее так сложно исключить из рациона…» «Кто сказал вам такую глупость? Я не верю, что рыба вредная, вы придумываете». «В мясе много полезных веществ, не одной же водой питаться и овощами, на них можно от голода помереть». «Ел и буду есть рыбу, мясо не сильно люблю, употребляю много овощей и фруктов, но не могу отказаться от курицы и яиц». «Согласна полностью, я тоже вегетарианка уже 10 лет, считаю это правильным образом жизни — не есть животных».

Валерии Лукьяновой порой сложно находить себе продукты, ведь супермаркеты переполнены едой, которую она считает вредной. Даже ее муж питается исключительно растительной пищей — женщина даже показывала, чем кормит своего избранника.