Не сезон: откуда привозят арбуза в Ижевск?

В Ижевске начался сезон массовой продажи арбузов. Полосатые ягоды можно найти в крупных гипермаркетах, на городских рынках и небольших палатках у домов.

Журналисты IZHLIFE купили несколько бахчевых из Казахстана, Узбекистана и Краснодарского края.

— Арбузы сногшибательные, — пообещал нам продавец родом из Средней Азии. Впрочем, про вкус он не соврал.

Откуда привозят арбузы?

Сейчас на рынках можно найти арбузы, по словам продавцов, привезенные из Средней Азии (это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), но попадается и отечественный продукт.

— На сегодняшний день цена арбузов 8 рублей с места, — рассказывает оператор агросоюза Романовский в Краснодарском крае. — Мы отвечаем за качество нашего товара. Ежедневно отгружаем около 20 фур с арбузами. До Удмуртии они ориентировочно доезжают за 2 дня.

В Узагроэкспорте (Узбекистан) также подтвердили, что арбузы спелые и экспортируются в Россию.

Журналисты из Комсомольской Правды в Казахстане заявили, что в их стране арбузов ещё очень мало, если только с крайнего юга или запада, и, скорее всего, это арбузы с Узбекистана.

Вывод: сейчас в Ижевске точно привозят арбузы из Узбекистана и Краснодарского края. А вот спелые арбузы из Казахстана поступят в продажу через 1-2 недели. Чтоб убедиться достоверности страны изготовителя вы имеете полное право попросить у продавца документы на реализуемые продукты.

Фото: архив редакции Опасны ли арбузы?

Мы вооружились экотестером фирмы SOEKS* (он имеет сертификат соответствия Ростест), чтобы проверить, насколько безопасны наши арбузы. Напоминаем, что в арбузах норма содержания нитратов 60 мг/кг.

Страна, регион Показатели нитратомера (мг/кг) Цена за 1 кг (руб.) Торговая точка Узбекистан 139 — 452 30 Рынок у магазина Электротехника в быту Казахстан 148 — 386 27 Рынок в городке Металлургов Краснодарский край 181 — 233 41 Супермаркет российской торговой сети на ул. Карла Либкнехта

*Карманные приборы замеряют нитраты с погрешностью до 30% и не в состоянии оценить содержание пестицидов и прочих ядохимикатов.

Кстати, по словам продавцов, спелые арбузы из Краснодарского края и Оренбургской области, которые созрели при естественных условиях, появятся в продаже в конце июля начале августа. Но самые спелые ягоды приедут в Удмуртию к середине августа.

Чем же вредны нитраты?

По словам терапевта АСПЭК-Медцентра Поповой Марии Анатольевны, с овощами и фруктами в организм человека поступают до 70 80% нитратов. Сами по себе они не представляют опасности для здоровья, тем более, что большая часть этих соединений выделяется с мочой (65 90% за сутки). Однако часть нитратов (5-7%) при избыточном их содержании в овощах, в желудочно-кишечном тракте может перейти в нитриты (соли азотистой кислоты), которые оказывают вредное воздействие на организм.

При попадании нитритов в организм может наблюдаться удушье, недостаточная обеспеченность кислородом органов и тканей.

Наибольшее накопление нитратов наблюдается в овощах, ягодах и фруктах, созревание которых ускорено искусственно. К ним относятся дыни, арбузы, несезонные помидоры и огурцы. Это же происходит и с привозными плодами, внутрь которых вредные вещества попадают в результате обработки специальными составами перед транспортировкой.

Много скапливается нитратов в овощах и фруктах очень мелких по размеру или, наоборот, слишком крупных.

Фото: архив редакции Как уменьшить количество нитратов?

Кулинарная обработка (варение, тушение, жарение) способствует снижению концентрации нитратов в овощах и фруктах. Необходимо также хранить плоды и зелень в холодильнике, мыть и очищать. При консервировании 20 25% нитратов остаются в маринаде. Перед употреблением овощи и фрукты можно вымачивать в воде около часа это уменьшает количество нитратов на 20 30%. Витамин C снижает вредное воздействие нитратов и нитритов на организм.

По каким признакам выбрать сладкий и спелый арбуз?

Мы собрали для вас самые распространенные поверья о зрелости и качестве арбузов.

Пчелинная паутинка. Эти коричневые пятна свидетельствуют о том, что пчелы много раз задевали завязь плода во время опыления. От частого опыления арбуз становится слаще. Сухой хвостик говорит о спелости арбуза. Земляное пятно (место, которым ягода лежала на земле) на арбузе должно быть желтым. Арбузы с белым пятном неспелые. Спелый арбуз достаточно тяжел для своего размера. Следует выбирать арбузы круглой формы. Они слаще, чем ягоды продолговатой.