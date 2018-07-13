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С начала года в Саратовской области уничтожили почти 20 тонн опасных продуктов
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С начала года в Саратовской области уничтожили почти 20 тонн опасных продуктов 

САРАТОВ24 52 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Ветеринарные эксперты не допустили в реализацию почти 20 тонн опасной или недоброкачественной продукции. По данным Управления ветеринарии Правительства саратовской области за полгода их лабораториями проведено около миллиона исследований пищевых продуктов на различных сельскохозяйственных рынках и ярмарках региона. В итоге, эксперты проверили 19 тысяч партий рыбы, 60 тысяч — молочной продукции, 14 тысяч партий куриных яиц. Также ветеринарные специалисты провели 145 тысяч исследований овощей и фруктов и 10,5 тысяч исследований меда. Мясо тоже не осталось без их внимания, на экспертизу были отправлены 194 туши.
Как показали результаты проверки, такой большой объем работ был выполнен не зря. В результате пищевого контроля было выявлено 19,5 тонн опасной или недоброкачественной продукции. Всю ее отправили на обезвреживание, утилизацию или уничтожение. Самую большую опасность для саратовцев представляло мясо — вес этой некачественной продукции составил 10 тонн. Также было обнаружено 367 кг опасной рыбы, 1,3 тонны вредной молочной продукции. Некачественными специалисты признали и 7 тонн растительных продуктов, а также 700 штук яиц.
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