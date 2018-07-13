Ещё
Крамбль с яблоками и ягодами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крамбль с яблоками и ягодами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Прекрасное блюдо для завтрака со свежими яблоками и ягодами.
Ингредиенты
Клубника 225 г  яблоки 2 шт.
мука 115 г  овсяные хлопья 50 г  сливочное масло 110 г  коричневый сахар 50 г + 2 ст. л.
ягоды (разные) для украшения
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Очищенные яблоки и клубнику нарежьте маленькими кусочками. Выложите их в смазанную маслом форму. 10 г сливочного масла нарежьте маленькими кусочками, разложите сверху на фрукты, посыпьте 2 столовыми ложками сахара.
В большой миске смешайте муку, овсяные хлопья и 100 г масла, перетрите в крупную крошку. Добавьте 50 г сахара и перемешайте. Раскрошите тесто сверху на яблоки и клубнику ровным слоем. Выпекайте около 30 минут, пока крошка не подрумянится. Охладите и украсьте ягодами.
Карельские вести: последние новости
Пшенная запеканка с яблоками и нектаринами Абрикосово-ягодный сорбет Польза от поедания жуков не меньше, чем от говядины!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев37
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно6
Звезды-ровесники: женщины против мужчин
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение