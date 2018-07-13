Крамбль с яблоками и ягодами

Прекрасное блюдо для завтрака со свежими яблоками и ягодами.

Ингредиенты

Клубника 225 г яблоки 2 шт.

мука 115 г овсяные хлопья 50 г сливочное масло 110 г коричневый сахар 50 г + 2 ст. л.

ягоды (разные) для украшения

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Очищенные яблоки и клубнику нарежьте маленькими кусочками. Выложите их в смазанную маслом форму. 10 г сливочного масла нарежьте маленькими кусочками, разложите сверху на фрукты, посыпьте 2 столовыми ложками сахара.

В большой миске смешайте муку, овсяные хлопья и 100 г масла, перетрите в крупную крошку. Добавьте 50 г сахара и перемешайте. Раскрошите тесто сверху на яблоки и клубнику ровным слоем. Выпекайте около 30 минут, пока крошка не подрумянится. Охладите и украсьте ягодами.