Летний суп-пюре с грушей и цветной капустой

Из цветной капусты получаются прекрасные супчики. В этот раз предлагаю добавить несколько новых ноток во вкус знакомого продукта.

Для приготовления нам потребуется: чеснок — 1 зубчик;груша — 3 шт. ;соль — по вкусу;перец — по вкусу;карри — 1 ч. ложка;острый перец — по вкусу;капуста цветная — 450 г;масло оливковое — 2 ст. ложки;лук репчатый — 1 шт. ;сахар — 1 ст. ложка;бульон овощной или просто вода — 1 л;твердый сыр — 50 г;сливочное масло — 20 г.

Приготовление:Капусту помыть, разобрать на соцветия и мелко порезать.

В растительном масле, конечно, лучше взять оливковое, пассеровать лук и чеснок до мягкости, добавить все специи и овощной бульон.

Отправляем туда же цветную капустуОтправляем туда же цветную капусту и варим минут 10.

Тем временем можно нарезать небольшими кубиками две груши.

Добавляем грушу к цветной капусте, продолжаем варить еще 5 минут.

Готовый суп взбить блендером, добавить натертый на мелкой терке сыр. Если хочется еще более насыщенного вкуса, то можно добавить сливок.

Оставшуюся грушу нарезать тонкими ломтиками и обжарить на сливочном масле до мягкости, посыпать сахаром.

И карамелизировать грушуИ карамелизировать ломтики груши.

Разлить суп по тарелкам, сверху положить грушу.

Всё готово, можно пробовать!Всё готово, можно пробовать!