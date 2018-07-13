Икра кабачковая с майонезом и томатной пастой

Когда наступает сезон заготовок, я всегда ломаю голову, сколько чего приготовить на зиму. Что-то остается до нового заготовительного сезона, и приходится уменьшать порцию приготовления, а что-то съедается практически сразу, и думаешь: «что же я так мало сделала»… Кабачковую икру заготавливала разными способами, но особое место на полочках и в наших вкусовых предпочтениях занимает кабачковая икра с майонезом и томатной пастой.

Кабачковая икра с майонезом

Как только почувствуешь вкус этой икры, сразу вспоминаешь детство и кабачковую икру в банках, которую приносил домой папа в качестве сухого пайка (он у меня военный)… Что же нам потребуется для приготовления вкуснейшей кабачковой икры?!

Ингредиенты:

3 кг очищенных кабачков;

10 зубчиков чеснока;

250 г майонеза;

250 г томатной пасты (я предпочитаю «Помидорку»);

1 ст. ложка соли;

100 г сахара;

2 щепотки красного острого молотого перца;

100 г растительного масла;

9%-ный уксус.

Ингредиенты

Приготовление

Кабачки нарезаем мелкими кусочками. Складываем в кастрюлю, добавляем зубчики чеснока и ставим на медленный огонь тушить.

Кабачки и чеснок тушим

Кастрюлю накрываем крышкой. Тушим до мягкости кабачка и чеснока. Затем всё пробиваем погружным блендером до получения нежной однородной массы.

Кабачки взбили

Далее добавляем все остальные ингредиенты кроме уксуса, его мы добавим перед закатыванием банок.

Добавляем остальные ингредиенты

Перемешиваем…

Всё перемешать

… и ставим на медленный огонь на 2,5-3 часа под закрытой крышкой, периодически помешивая. В процессе варки икра приобретает красивый морковный цвет. Осторожно! Когда будете открывать крышку, масса булькает и все время норовит выпрыгнуть из кастрюли каплями)) Испытано неоднократно на себе… Ну вот, икра готова! В стерилизованные банки укладываем икру и под крышку наливаем 1 ст. ложку 9% уксуса и закатываем крышками. Открываем зимой баночку икры… отвариваем яичко куриное, перепелиное — кому, что нравится и…

Приятного аппетита!

Я побежала ужинать)) Присоединяйтесь!