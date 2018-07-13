Ещё
Шоколадный блинный тортик — быстро и вкусно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шоколадный блинный тортик — быстро и вкусно 

7dach.ru 51 минуту назад
Фото: 7dach.ru
Очередной десерт из серии быстро и вкусно — шоколадный тортик с черешней.
Ингредиенты:250 г муки;30 г какао;50 г сахара;1 ч. ложка разрыхлителя;щепотка соли;3 яйца;600 мл молока;1 ст. ложка растительного масла;200 г сгущенного молока;250 мл сметаны;200 г очищенной черешни (клубники).
Приготовление:1. Смешиваем все сухие ингредиенты для теста.
Шаг 1  2. Взбиваем молоко с яйцами и маслом. Всыпаем сухую смесь и тщательно перемешиваем до получения однородного теста без комочков. Блинное тесто накрываем пленкой и убираем в холодильник на 30 минут.
Шаг 2  3. Обжариваем блинчики с обеих сторон.
Шаг 3  4. Готовые блинчики сложить, дать им слегка остыть.
Шаг 4  5. Для крема смешать сгущенное молоко и сметану.
Шаг 5  6. Смазать блинчик кремом, выложить второй. Повторить и выложить черешню (или клубнику). Таким образом сложить весь торт, верх полить кремом. По желанию можно украсить шоколадом.
Шаг 6  Приятного аппетита!
7dach.ru: последние новости
Икра кабачковая с майонезом и томатной пастой Летний суп-пюре с грушей и цветной капустой Клубничная галета - когда не хочется возиться на кухне
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев26
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса1
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно6
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым8
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение