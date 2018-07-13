Шоколадный блинный тортик — быстро и вкусно

Очередной десерт из серии быстро и вкусно — шоколадный тортик с черешней.

Ингредиенты:250 г муки;30 г какао;50 г сахара;1 ч. ложка разрыхлителя;щепотка соли;3 яйца;600 мл молока;1 ст. ложка растительного масла;200 г сгущенного молока;250 мл сметаны;200 г очищенной черешни (клубники).

Приготовление:1. Смешиваем все сухие ингредиенты для теста.

Шаг 1 2. Взбиваем молоко с яйцами и маслом. Всыпаем сухую смесь и тщательно перемешиваем до получения однородного теста без комочков. Блинное тесто накрываем пленкой и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 2 3. Обжариваем блинчики с обеих сторон.

Шаг 3 4. Готовые блинчики сложить, дать им слегка остыть.

Шаг 4 5. Для крема смешать сгущенное молоко и сметану.

Шаг 5 6. Смазать блинчик кремом, выложить второй. Повторить и выложить черешню (или клубнику). Таким образом сложить весь торт, верх полить кремом. По желанию можно украсить шоколадом.

Шаг 6 Приятного аппетита!