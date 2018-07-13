Клубничная галета — когда не хочется возиться на кухне

Хочу поделиться с вами рецептом потрясающей творожной галеты с клубникой. В летнюю жару долго возиться на кухне совсем не хочется, и в таких случаях вас выручит этот рецепт.

Ингредиенты: 100 г творога;120 г муки (у меня смесь пшеничной и кукурузной);70 г холодного сливочного масла;1 желток;300 г любых ягод;1 ст. ложка крахмала;1 ст. ложка сахара.

Приготовление:1. Муку просеять, добавить холодное масло (кубиками), творог, желток.

И быстро замесить тесто. Обернуть тесто пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

2. Клубнику помыть. Нарезать на половинки.

3. Достать тесто, раскатать на присыпанной мукой пергаменте круг на 4-5 см больше готового изделия.

4. В клубнику добавить крахмал и сахар. Перемешать. Выложить начинку на тесто, завернуть края.

5. Выпекать 25 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки. Приятного аппетита!

При желании посыпать сахарной пудрой.