Быстрые творожно-миндальные печеньки для души и отличного настроения

Чудесные печеньки

Что-то в этом году погода совсем не радует. Почти середина июля, а куртку до сих пор снимать не хочется. 14 градусов тепла — это, конечно, далеко не летняя температура.

Был очередной пасмурный день, дул прохладный ветерок. И так захотелось чего-то вкусного и нежного!.. Особых запасов не было, в холодильнике нашёлся творог да яйца. А ещё я буквально за день до этого купила миндальную муку. Случайно зашла в супермаркет, в котором до этого не была, и оказалось, что не зря: цена муки удивила и безумно порадовала: 1240 рублей за 1 кг! До этого я видела в другом магазине за 550 рублей за 100 г…

Из этого нехитрого набора продуктов мы и сделаем наши печеньки!

Ингредиенты: творог — 100 г (у меня 9% жирности);миндальная мука — 100-120 г;желтки — 2 шт;масло сливочное — 1 ч. ложка;стевия — 3 ст. ложки;сливки для взбивания —-100 мл;смородина красная — 30-50 г.

Приготовление:Итак, для приготовления нашего печенья нам потребуются: творог, миндальная мука, желтки, сливочное масло и 2 ст. ложки стевии.

Ингредиенты, необходимые для приготовления печенья

Конечно, можно взять и обычный сахар. Его потребуется 4 ст. ложки. Но так как я минимизирую количество сахара в еде, особенно учитывая, что печеньки будет кушать ребёнок, то стевия — отличный вариант и мой верный друг!

Подготовка творогаТворог выкладываем в глубокую миску, добавляем к нему желтки, стевию и сливочное масло.

Погружным блендером превращаем всё в однородную массу.

Подготовленная творожная масса

Всё, полдела сделано! Теперь нам осталось просто вмешать миндальную муку к творожной массе. Это крайне легко и быстро!

Обожаю этот процесс: всегда делаю это руками, потому как они получают волшебные масла, витамины и минералы, которые содержатся в миндале!

Готовое тестоВот такое тесто у меня получилось. Оно слегка рассыпчатое, ибо клейковина — это не к миндальной муке:)

Теперь на разделочной доске раскатываем, а лучше просто руками разминаем тесто в пласт толщиной примерно 5-7 мм и вырезаем фигурки, какие нравятся. Или просто квадратики и кружочки. Или что вашей душе угодно!:)

Сформированные печеньки

Мне хотелось цветочков! И я их сделала! И несколько кружочков, поскольку сынок уже прыгал вокруг и не дождался бы, пока я сфотографирую печеньки:)

Выпекаем наше печенье в предварительно разогретой до 180' С духовке 10-15 минут до красивого золотого цвета.

Моя смородинка

Смотрите, какая замечательная красная смородинка у меня выросла в этом году! Просто радует глаз! И она меня вдохновила на воздушное и нежное дополнение к печенькам:)

Ингредиенты для сливочного крема с красной смородиной

Итак, нам потребуются сливки для взбивания, 1 ст. ложка стевии (или 2 ст. ложки сахара) и граммов 30-50 красной смородины. Много я не хотела, только для нежного розового цвета и аромата парички.

Взбитые сливки и подготовленная смородина

Всё просто: взбиваем сливки со стевией до устойчивого состояния, а паричку пробиваем погружным блендером.

Добавляем смородину к сливкам и аккуратно перемешиваем.

Готовый крем

Вот такой нежный и воздушный получился крем!

Готовое печенье

А тем временем приготовилось печенье. Везде разносится потрясающий миндальный аромат! И, знаете, пока я готовила, погода изменилась: тучки развеялись, появилось солнышко и потеплело! Вот такое волшебное печенье!

Готовое блюдо

Кто как, а в моей семье печенье любят с молоком. Поэтому наливаем его в кружку, рядом с печеньем кладём наш чудесный крем и зовём всех к столу!

Это потрясающе: сладкое печенье и воздушный крем с легкой кислинкой! Идеальное сочетание! И погода уже замечательная! И настроение просто отличное! И всё это буквально за 30 минут!

И, конечно же, печенье полезное и придётся по вкусу вашим деткам!

Приятного всем аппетита!