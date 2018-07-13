Любовь на кухне: 6 веских причин готовить вместе

Так быстрее

Как минимум — вдвое. Кто-то чистит морковь, кто-то — режет ломтиками сельдерей и шампиньоны, а потом, пока овощная смесь жарится в сковороде на кунжутном масле, можно вместе разложить рисовую бумагу. А потом вместе навертеть овощных роллов. Сэкономленное время можно потратить на еще одну серию «Мира Дикого запада», например.

Проще экспериментировать

Найти время на поиск необычного рецепта и пробежку по магазинам в поисках «правильного» фенхеля или лемонграсса — задача непростая. Решается обычно либо заказом готовой еды на дом (скучно), приготовлением чего-то тривиального, вроде пасты с сыром (тоже скучно) или походом в ресторан (не скучно, но и недешево). Удобный выход: заказать меню на неделю в сервисе доставки продуктов Шефмаркет: вам привезут мини-кальмаров, каракатиц и лук-шалот для испанского ланча, и пасту из тамаринда для пад-тай. Вес и калории точно выверены, качество продуктов проверено, фоторецепт — чтобы вы правильно распорядились мини-кальмарами — прилагается.

Можно поговорить

Не то чтобы в других ситуациях нельзя, и вы с женой (мужем, бойфрендом) разговариваете только междометиями, как Юрий Дудь во время интервью с Ксенией Собчак . Но когда режешь лук плечом к плечу, отвлечься на ленту инстаграм, комментарии в «Фейсбуке», просмотр сериала или книжку очень сложно — приходится общаться. Ну, только поначалу приходится — потом всем нравится, а общение в отношениях почти так же важно, как секс.

Развивает эмпатию

Совместная чистка картошки или составление лазаньи — хороший способ показать второй стороне, что домашний труд — тоже труд. Особенно если вы оба работаете, но одна из сторон, несмотря на 2018 год на дворе все еще почему-то думает, что слои лазаньи (например) составляют себя сами.

Снимает напряжение

Часто люди конфликтуют друг с другом не потому, что кто-то из них действительно не прав именно в этот момент. Раздражение может копиться днями и даже неделями, а его источником бывает не имеющая к семье никакого отношения сторона: начальник подрядчик, вон тот гад на велике, зацепивший тебя на тротуаре по пути с работы. Простые монотонные действия снимают напряжение: вязание, перебирание четок, чистка раковины. Нарезка чеснока или замешивание кускуса с перцем имеет тот же эффект: пока орудовали ножом или ложкой, напряжение исчезло — пар ушел в свисток, и вымещать раздражение на партнере уже не хочется.

Легче держать себя в форме

Сложно верить в диету и спортивные достижения, когда вечером ты ужинаешь творожком, а муж и дети едят куриные крылышки, а потом еще и мороженку на десерт. А вот если вы заказали в Шефмаркете и приготовили вместе, например, стейк из кеты, маринованный в томатном пюре (весит готовое блюдо 950 граммов, при этом в каждых из 100 граммов — всего 130 кКал), есть шанс, что все наедятся, и никому при этом не придется себя ограничивать.