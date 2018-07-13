Для праздника и душевных посиделок в хорошей компании я делаю вкусную наливку из полезных дачных листьев и ягод.
Уже больше десяти лет — это мой коронный рецепт!
Все, кто пробуют впервые — не верят, что я сама такую сделала. Знакомые с радостью принимают в подарок красиво оформленные баночки и бутылки с моей настойкой. И за столом с удовольствием дегустируют новые вкусы и оттенки.
Ингредиенты:листья малины — 10 шт. ;листья черной смородины — 10 шт. ;листья вишни — 10 шт. ;листья черноплодной рябины — 10 шт. ;ягоды малины;ягоды вишни;ягоды смородины;ягоды аронии;сахар — 300-400 г;лимонная кислота — 1 ст. ложка;водка — 0,5 л.
Приготовление:Для приготовления одной порции надо взять свежие листья малины, чёрной смородины, вишни и черноплодной рябины. Каждого вида — по 10 штучек.
Если у вас не оказалось чего-то — легко заменяем, добирая количество тем, что есть. Главное — взять 40 листочков))
Готовим листья
Также немного ягод — малины, вишни, смородины, черноплодки… (ассорти или один любой вид).
Ягодки-любые. Немного
Сахар — 300-400 г и 1 ст. ложку лимонной кислоты.
Без водки (0,5 бутылка) — никак не обойтись. Но не надо её бояться. Вино с ней получается совсем не крепким, а стоит-хранится отлично в любом шкафу.
Желательно, конечно, водку взять качественную.
Листья и ягоды помыть, залить 1,5 л воды и после закипания держать на среднем огне — 15 минут.
Кипятим 15 минут
Настаивать 12 часов.
Настаиваем 12 часов
Процедить, отжать, подогреть, добавить сахар (кто послаще любит — добавляйте 400 г) и хорошо размешать.
Когда остынет — влить водку и высыпать лимонную кислоту.
Размешали, разлили по стеклянной таре, закрыли крышками — и в тёмное местечко настаиваться.
Идеальным вкус становится через 2 месяца.
А потом, чем дольше стоит, тем вкуснее))
Даже практически непьющие гости всегда просят рецептик.
А покупные магазинные вина сейчас просто ужасны на мой взгляд.
Причём даже цена не является гарантией хорошей покупки.
Сегодня из ягод-смородина чёрная, красная и малинка)) Дегустируем)) Никогда не делаю одну порцию. И пробую добавлять разные виды ягод.
Советую наливку «Дачную», как проверенную многократно и очень уДАЧную!