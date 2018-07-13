Наливочка «Дачная» — очень удачная! Мой коронный рецепт

Для праздника и душевных посиделок в хорошей компании я делаю вкусную наливку из полезных дачных листьев и ягод.

Уже больше десяти лет — это мой коронный рецепт!

Все, кто пробуют впервые — не верят, что я сама такую сделала. Знакомые с радостью принимают в подарок красиво оформленные баночки и бутылки с моей настойкой. И за столом с удовольствием дегустируют новые вкусы и оттенки.

Ингредиенты:листья малины — 10 шт. ;листья черной смородины — 10 шт. ;листья вишни — 10 шт. ;листья черноплодной рябины — 10 шт. ;ягоды малины;ягоды вишни;ягоды смородины;ягоды аронии;сахар — 300-400 г;лимонная кислота — 1 ст. ложка;водка — 0,5 л.

Приготовление:Для приготовления одной порции надо взять свежие листья малины, чёрной смородины, вишни и черноплодной рябины. Каждого вида — по 10 штучек.

Если у вас не оказалось чего-то — легко заменяем, добирая количество тем, что есть. Главное — взять 40 листочков))

Готовим листья

Также немного ягод — малины, вишни, смородины, черноплодки… (ассорти или один любой вид).

Ягодки-любые. Немного

Сахар — 300-400 г и 1 ст. ложку лимонной кислоты.

Без водки (0,5 бутылка) — никак не обойтись. Но не надо её бояться. Вино с ней получается совсем не крепким, а стоит-хранится отлично в любом шкафу.

Желательно, конечно, водку взять качественную.

Листья и ягоды помыть, залить 1,5 л воды и после закипания держать на среднем огне — 15 минут.

Кипятим 15 минут

Настаивать 12 часов.

Настаиваем 12 часов

Процедить, отжать, подогреть, добавить сахар (кто послаще любит — добавляйте 400 г) и хорошо размешать.

Когда остынет — влить водку и высыпать лимонную кислоту.

Размешали, разлили по стеклянной таре, закрыли крышками — и в тёмное местечко настаиваться.

Идеальным вкус становится через 2 месяца.

А потом, чем дольше стоит, тем вкуснее))

Даже практически непьющие гости всегда просят рецептик.

А покупные магазинные вина сейчас просто ужасны на мой взгляд.

Причём даже цена не является гарантией хорошей покупки.

Сегодня из ягод-смородина чёрная, красная и малинка)) Дегустируем)) Никогда не делаю одну порцию. И пробую добавлять разные виды ягод.

Советую наливку «Дачную», как проверенную многократно и очень уДАЧную!