Пальмовое масло: опасно ли оно

Пальмовое масло появилось в России не так давно. Многими «экспертами» оно почти сразу было объявлено вредным и чуть ли не опасным. Но если детально разобраться, что же это за масло такое, из чего оно состоит, то можно сделать вполне точные — и даже удивительные — выводы о его свойствах.

Где и почему его используют?

Пальмовое масло обладает интересным химическим составом, а его невысокая себестоимость позволила этому продукту стать одним из самых распространенных видов растительного жира в мире. В основном пальмовое масло используют в пищевой промышленности и косметологии.

Этот натуральный жир отличается высокой устойчивостью к окислению, а потому может храниться весьма продолжительное время, и, соответственно, приготовленные из него кондитерские изделия даже без добавления химических консервантов долго остаются свежими на вкус.

При этом надо отметить еще, что пальмовое масло бывает совершенно разным. Так, его делают из мякоти («красное пальмовое масло») либо из ядер семян (пальмоядровое масло) спелых плодов масличной пальмы. При этом разные фракции масел отличаются друг от друга качеством, температурой плавления и областями применения.

Удивительные свойства и химический состав

Все виды пальмового масла имеют весьма насыщенный состав. Прежде всего, они содержат каротиноиды; особенно их много в «красном пальмовом масле». В сочетании с витаминами А, В4 и микроэлементами фосфора и железа, которые также присутствуют во всех фракциях (правда, в разном количестве), пальмовое масло улучшает зрение. Его даже можно назвать профилактическим средством против такого заболевания, как катаракта!

Еще этот продукт является рекордсменом по содержанию витамина Е, который состоит из токотриенолов и токоферола. Токотриенолы вообще крайне редко встречаются в растениях, а между тем это полезное биологическое вещество блокирует появление в клетках человеческих органов свободных радикалов, которые, в свою очередь, нацелены на развитие онкологических заболеваний.

Также любое пальмовое масло содержит витамин К, препятствующий окостенению хрящей и отложению солей на стенках сосудов. Полиненасыщенные кислоты и пальмитиновая кислота служат барьером к образованию в них холестериновых бляшек, а также оказывают защитные действия относительно сальных желез, препятствуя их воспалению.

Пальмовый олеин в большом количестве содержит в себе Nativ Ttarget — кофермент Q10, который при наружном применении является лучшим омолаживающим средством для кожи, а при частом употреблении внутрь обеспечивает доставку кислорода ко всем органам и вообще занимает центральное место в протекании химических процессов в человеческом организме.

Также пальмовое масло богато триглицеринами, которые очень быстро перевариваются и используются исключительно для выработки энергии. Поэтому тем людям, которые в принципе не могут потреблять жиры, а также атлетам и всем, кто строго следит за своей фигурой, вообще рекомендуется заменить в своем рационе подсолнечное масло на пальмовое.

И это далеко не все свойства данного продукта, чье название в составе многих пищевых изделий вызывает привычное возмущение у ряда потребителей.

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