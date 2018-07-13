Как подготовить машину в дальнюю дорогу?

Как подготовить машину к дальней поездке, и на что стоит обратить внимание, отправляясь в путешествие, рассказывает главный технический специалист компании «Тотал Восток» Роман Корчагин.

Бак наполовину пуст или наполовину полон? Романтика дальних поездок неоспорима. Если не хотите омрачить путешествие, стоит заранее проверить машину, чтобы вспоминать лишь хорошее, а не придорожный автосервис.

Специалисты советуют начать готовить автомобиль с проверки уровня технических жидкостей в агрегатах. В данном вопросе не стоит скромничать, поэтому проверяйте уровень моторного, трансмиссионного масел, а также охлаждающей и тормозной жидкостей. Лучше обезопасить себя и взять запасные жидкости для непредвиденных случаев. У многих возникает вопрос, стоит ли менять в дороге масло в зависимости от кардинального перепада температур — продуктовая линейка компании Total справляется с температурными перепадами: всесезонное масло Total Quartz 5W-30 не потребует замены даже на дистанции Якутск-Краснодар.

Посмотри на ближнего своего — на автомобиль. Периодически под днищем можно увидеть течь. Не стоит быть автомехаником, чтобы понять, что такого быть не должно. Важно перед поездкой определить причину утечки и устранить её. Причины бывают разными. И если некоторые, как перелив масла, легко решить самостоятельно, то наличие трещин или пробоин может стать серьезной проблемой и потребовать серьезного ремонта.

Не стоит недооценивать на первый взгляд банальные вещи. Нужно обязательно проверить давление в шинах, тормозные колодки, которые могут создавать раздражающие звуки, а также воздушный фильтр и ремни безопасности.

Убедившись, что все работает и функционирует в нужном режиме, можно убрать из машины лишние вещи, загрузить всё необходимое и отправиться в дорогу!