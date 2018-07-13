Как похудеть, чтобы не обвисли щеки: новый метод

Полностью откажитесь от сладкого

Создать точеные скулы можно с помощью макияжа. Но если вы хотите получить долговременный результат, предлагаем новый вид здорового похудения — сахарный детокс. Как показывает практика, полный отказ от сахара позволяет продлить молодость и сохранить эластичность кожи надолго. Эта диета обычно длится от 10 до 17 дней. Все это время вы должны избегать любых продуктов с содержанием сахара: мучных изделий, шоколада, фруктов. А еще придется отказаться от газировки (в одном стакане примерно 10 ложек сахара), алкоголя, подслащенного чая и кофе. Не рекомендуют дерматологи употреблять и заменители сахара — они только усиливают тягу к сладкому. Выпивайте десять стаканов воды в день

Все детокс-диеты направлены на вывод токсинов из организма естественным путем. Как только налаживается работа пищеварительной системы, улучшается состояние кожи. Поэтому очень важно пить достаточное количество жидкости. Каждое утро в течение всей диеты начинайте со стаканана горячей воды с лимоном. Кстати, есть и специальный детокс для лица, который позволяет вернуть коже упругость за 6 недель. Откажитесь от жирной пищи

Диета предполагает отказ от любой вредной пищи: никакого фастфуда, пиццы и роллов. Также в меню не должно быть ничего жареного и жирного. Выбирайте только полезные и легкие продукты. Блюда лучше готовить на пару, в мультиварке или в духовке.

Включите в рацион больше белков

Во время прохождения сахарного детокса организм должен получать максимальное количество кальция и белка. Чем больше потребление белковых продуктов, тем ниже тяга к сахару и вредным продуктам. Старайтесь съедать утром яйца, в обед — рыбу, на полдник — семечки или орехи. Поужинать можно кисломолочными продуктами. Стоит помнить, что последний прием пищи при детоксе должен быть не позднее восьми часов вечера.

Ешьте сырые овощи не менее шести раз в день

Главной пищей в вашем рационе должны стать сырые овощи: зелень, помидоры, огурцы, болгарский перец — ешьте их весь день. Можно сделать овощной салат, но только с оливковым или льняным маслом. Приветствуются овощи в тушеном или запеченном виде. Однако разрешены только некрахмалистые виды, диетологи советуют исключить из рациона картофель, тыкву и свеклу.

Занимайтесь фейсбилдингом

Похудеть, чтобы впали щеки, поможет модная сейчас лицевая гимнастика — фейсбилдинг. Каждый день в сочетании со здоровой диетой нужно разминать мышцы лица специальным комплексом упражнений. Это позволит улучшить кровоснабжение и эластичность кожи. При регулярных тренировках разгладятся мелкие мимические морщинки. Как поддерживать красоту лица после диеты:

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