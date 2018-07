Что такое АИП и почему от него худеют

ОТКУДА ВООБЩЕ ЭТОТ ЛИШНИЙ ВЕС И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Аутоимунный протокол (или просто АИП) можно грубо назвать ответвлением палео системы, ведь, забегая вперед, вы не сможете есть молочные продукты и злаки. Да, даже киноа, зеленую гречку и дикий рис, которые злаковыми по сути не являются, но могут спровоцировать все то же воспаление в кишечнике. Цель протокола — как раз этот орган вылечить. Здоровье всего организма зависит от состояния кишечника, многие заболевания связаны с повышенной его проницаемостью. А здоровье самого кишечника зависит от того, что и в каких количествах мы едим. Нарушить его работу так же может стресс, нехватка сна, инфекции. Со временем его стенки начинают истощаться, через них в кровь попадают совершенно ненужные вещества. Мы получаем болезни той же щитовидной железы, гормональные сбои, нарушается бактериальный баланс.

И при чем тут бикини? Да именно от количества «правильных» бактерий в кишечнике и зависит то, сколько энергии (калорий) организм сжигает на полезные и приятные вещи как регенерацию клеток, рост волос, качественную работу репродуктивной и других систем, а сколько будут мерзко тверкать, вываливаясь из купальника. Из хороших новостей: если ваша ситуация не слишком запущена и вам не требуется серьезного лечения, всего 4-6 недель протокола приведут имунную систему в нормальное состояние. А лето — самое правильное время для такой терапии: ограничения не так заметны, а выбор продуктов большой.

КТО И КАК ДОГАДАЛСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПРОТОКОЛ? ИМ МОЖНО ВЕРИТЬ?

Протокол был разработан американскими врачами для лечения таких заболеваний, как язвенный колит, рассеянный склероз, аллергические реакции, псориаз. От последнего за 11 месяцев вылечилась родоначальница системы, кандидат медицинских наук, доктор Сара Баллентайн. Ее книга пока не переведена на русский язык — для нас это относительно новый подход. Коллеги Баллентайн, Тери Вальс и Роб Вульф тоже предложили свои протоколы АИП, различия между которыми не стоят нашего внимания. Историй успеха уже много, протоколы используют и профессиональные медики, и нутрициологи, анти-эйдж терапевты. Поэтому — поверим и проверим.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ НАШИХ КИШЕЧНИКОВ

Итак, могут спровоцировать воспаление и ухудшить работу иммунитета:

Злаковые Молочные продукты (да, и козьи тоже. Про Мечникова, болгарскую палочку и долголетие на протоколе вслух не говорят. А если серьезно, то в молочных продуктах полезны именно культуры бактерий, которые можно найти и в квашеной капусте, а вот их белок казеин — сильный аллерген) Орехи Захарозаменители Бобовые Пасленовые (перец болгарский, баклажаны, томаты, картофель) Яйца Кофе Соя Хлорелла и спирулина Не допускается и ядреная химия (домашняя в том числе, всякие Е-шки)

А теперь — о союзниках. Их не просто можно, но необходимо употреблять:

Ферментированные продукты — например, кимчи, квашенная капуста, йогурт из кокоса Мясо (особенно субпродукты, и это важно) Птица вольного выпаса Рыба и морепродукты Фрукты и ягоды в умеренном количестве (например, в смузи) Овощи (!) и травы Костный бульон Нерафинированная соль и специи кроме паприки Жиры в достаточном количестве! Гхи, кокосовое масло и тд.

Ну и чтобы не скучать — амфибии не возбраняются. Так что лягушек и крокодилов вполне можно поедать, восстанавливая силы организма и скидывая килограммы. Для самых дотошных замечаем, что змея и черепаха тоже «кошерны».

Обратите внимание, что тарелка должна быть разделена на части, и основной объем отдается овощам. Также очень важно адекватное потребление магния и противовоспалительных жиров омега 3. Ну и лучшая новость за весь период: в отпуске можно немного выпить! Тихо и аккуратно, и что-то незлаковое…кому абсента?

МНЕНИЯ/ПУБЛИЧНЫЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Топовый блоггер российского и украинского Livejournal Соня Руденко (aka tastydiet) многие годы вела огромную аудиторию по разработанными ею ортодоксально низкокалорийным рецептам из кефира не более 0% жирности, овощей и сахзамов.

Соня откровенно рассказывала о компульсивном переедании, пищевых зависимостях (признавалась, что она десертный «наркоман»), упорной борьбе с весом, с повышенным голодом, орторексией, честно говорила, что хочет быть худее, чем задумано ее конституцией. Такая искренность выделяла tastydiet среди других блоггеров-нутриционистов, ей верили, сопереживали, и вместе с ней, весь русскоговорящий интернет, готовил «Птичье молоко 0 калорий». Добившись фигуры мечты, Соне по своей же воле пришлось с ней расстаться, чтобы забеременеть. После рождения сына, она стала искать новые пути достижения цели. Врач, который наблюдал ее из-за сбоя в работе щитовидной железы, посоветовал АИП. Девушке, закаленной различными ограничениями, не с первого раза удалось начать следовать программе без срывов. Тяжело было отказываться от любимого перекуса — томатов черри, от авторских десертов с творогом, от килограммов яблок за раз.

«Все происходило постепенно», — рассказывает Соня. «Сначала сокращала, затем полностью исключая многие продукты, которые раньше были в моем рационе постоянно. Считаю, что мало кто способен в один момент перейти на протокол». Помогла вера в то, что после длительного, в ее случае, соблюдения протокола можно будет «слезть» с гормонов и победить прилипшие за вторую беременность килограммы. Какие конкретно результаты за несколько месяцев чистого протокола? «АИП сам по себе не диета для похудения, хотя большинство приходят к своему нормальному весу, я тоже сбросила пару своих лишних килограмм», — делится блоггер. «Улучшились показатели анализов, я смогла уменьшить дозу гормонов и надеюсь вскоре полностью от них уйти. Стала лучше кожа, меньше проявлений хронического тонзиллита». Нельзя не спросить фуд-блоггера о любимых новых рецептах.

«Наверное, это мое личное видение протокола и здорового питания в целом, но я считаю, что сложносочиненные рецепты, даже из разрешенных продуктов, особенно выпечка, это не совсем АИП. Его основа — простые блюда из овощей с мясом и рыбой», — удивляет Соня, известная своими необычными тортами и ПП пирогами. Базовое и самое любимое — салат из листьев ромен и айсберг, рукколы, очищенного огурца, посыпанные сушеным чесноком и базиликом, с заправкой из оливкового масла с яблочным уксусом и нарезанной в него тушеной говядиной. А также скумбрия на пару с цветной капустой. Все просто.

«С помощью питания мы можем значимо влиять на все биохимические процессы, которые происходят внутри нашего организма», — объясняет модный эндокринолог-диетолог Катя Янг, которая в своих программах нередко назначает АИП протокол. Но и тем, у кого нет показаний для этой терапии все же предлагает радикально пересмотреть подход к питанию и завтракать цельными жирами, убрав каши с медом подальше. Если есть подозрение на сниженную чувствительность клеток к инсулину, то употребление овсяной каши утром только усугубит гипогликимию. Два вареных яйца с половинкой авокадо и кусочком лосося подарят упругость коже, нежность волосам, не подняв резко сахара в крови и надолго сохранив сытость без переедания. В течение дня стоит употреблять овощи с белками (кстати, для АИП не важно какой жирности, важно качество, поэтому бройлер из сомнительного супермаркета не зачет). А вечером — овощи с жирами, тут уже хороши масла.

«Не надо следовать за модой, надо попытаться разобраться, а не просто взять и отказаться от глютена». При этом врач превентивной медицины не отрицает, что в своих лечебных стратегиях на два месяца страшный уже для всех нас глютен, и некоторые другие продукты убирает, но лишь для того, чтобы вернуть их позже в рацион. На этом этапе пациенту уже будет видна реакция организма. Из приятного гуманитариям — подсчет калорий для похудения в данном контексте не требуется.

SNCMedia заключает: лучшая стратегия здорового пляжного тела — восстановление кишечника и постепенный ввод элиминированных продуктов. В протоколе АИП этот этап называется «Реинтрадакшн» — дословно «еще одно знакомство». И со своей фигурой в том числе.

Что почитать по теме?

Две базовые книги-библии, два подхода к аутоимунному протоколу: «The Paleo Approach Reverse Autoimmune Disease, Heal Your Body» by Sarah Ballantyne и «The Wahls Protocol: A radical new way to treat all chronic autoimmune conditions using Paleo principles» by Terry Wahls. Перевода книг целиком нет, но в можно найти много кратких изложений, которые передают суть. Будьте аккуратнее: в этом подходе есть большое количество нюансов, каждый из которых имеет свое значение.