Не класть масло и не переохлаждать. Секреты идеального домашнего мороженого

Всё чаще россияне жалуются, что современное мороженое не такое вкусное, каким было раньше. STAV.AIF.RU побеседовал с кондитером и узнал, что приготовить отличный ледяной десерт в домашних условиях под силу каждому. Главное — соблюдать несложные правила.

Выбирайте натуральные ингредиенты

Рецепт классического мороженого прост: вам понадобится молоко, сливки, яйца и сахар. Тонкость в том, что для приготовления десерта подойдёт только качественное цельное молоко, а не разбавленный водой сухой концентрат. То же самое относится к сливкам.

«Разбавленное молоко подойдёт, если вы готовы долго выпаривать воду на медленном огне, а сухое — категорически не годится, — объяснил ставропольский кондитер Роман Пастушенко. — Часто оно не растворяется до конца и в виде порошка попадается в готовом десерте. Цельное молоко придётся поискать, но зато вы будете уверены, что домашнее мороженое получится вкусным».

Кондитер не советует заменять сливки маслом: у него другой вкус, и оно придаёт десерту неприятный желтоватый оттенок. А вот использовать козье молоко не возбраняется: оно настолько жирное, что сливки не понадобятся. Разве что запах у него специфический.

Если вы хотите приготовить дома мягкое мороженое, берите продукты пожирнее, поменьше сахара и обязательно добавьте яйцо. Низкокалорийное мороженое будет твёрже, яйца для него не нужны, а молоко и сливки стоит взять с низким содержанием жира.

Чтобы не беспокоиться о фигуре, можно приготовить шербет или ещё проще — купить качественный натуральный йогурт и заморозить его.

Не кипятите

Чтобы приготовить мороженое, его компоненты нужно сперва нагреть. Для этого их соединяют и ставят на медленный огонь. Смесь постоянно помешивают, но закипеть не дают. Если начнёт кипеть, на молоке появится пенка, и десерт не получится. Важно вовремя снять смесь с огня и залить в заранее подготовленные формы для заморозки.

По той же технологии готовят шоколадное мороженое. Шоколад растапливают на водяной бане, а когда он станет жидким, добавляют в тёплую смесь. Кондитер советует использовать не горький, а молочный шоколад: он плавится лучше, и его проще смешать с молоком и сливками.

Добавлять в мороженое можно не только шоколад и ваниль. Подойдут сиропы, фрукты, ягоды, варенье, орехи, пряности и мёд. Их кладут в тёплое молоко и проваривают, прежде чем разливать смесь по формам.

Если вы умеете готовить компот, то и с домашним шербетом справитесь. Принцип приготовления тот же самый: смешать сок с сахаром, добавить ягоды или кусочки фруктов и, постоянно помешивая, прогреть, но не кипятить. Сахар добавляйте по вкусу: шербет может быть и с кислинкой, и более сладким.

Публикация от Рецепты для детей (@menu.detyam) 18 Май 2018 в 7:32 PDT