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В Калининграде предприниматели за полгода заплатили 230 тысяч рублей штрафов за некачественную молочку
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В Калининграде предприниматели за полгода заплатили 230 тысяч рублей штрафов за некачественную молочку 

Клопс.Ru 57 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Калининградский Роспотребнадзор за первое полугодие 2018 года выписал бизнесменам, реализующим молочные продукты, штрафов на 230 тысяч рублей за некачественный товар. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Всего было исследовано 255 проб молочной продукции. Из них 5,3% не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям, по физико-химическим показателям — 19,1%, по показателям фальсификации — 12,1%.
Среди них — молоко, творог, сливочное масло пищевого комбината «Балтика» (Светлогорск), моцарелла Переславского сыродельного завода (пос. Переславское), сливочное масло ОАО «Маслобаза Калининградская», а также творогосодержащий продукт с заменителем молочного жира «Родная деревенька» (Новгородская область). Всего в 2018 году изъяли из оборота около 380 кг молочной продукции ненадлежащего качества.
Ранее эксперты проверили качество российских сыров. Россельхознадзор уличил калининградского производителя гауды в фальсификации.
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