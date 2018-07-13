Названы полезные свойства арбуза

Из-за погодных условий и установившей жары, сезон арбузов в России может начаться раньше обычного. Как извлечь из полосатой ягоды максимальную пользу, и каковы основные признаки действительно хорошего арбуза, в эфире телеканала «МИР 24» рассказала врач — диетолог Елена Соломатина

В этом году из-за жары арбузный сезон начинается раньше обычно. На пользе арбузов это никак не отразится?

Если жара началась, арбуз созрел, то сильно это никак не отразится. Хороший спелый арбуз от хорошего спелого арбуза ничем не отличается. Просто его время пришло раньше.

А чем полезны арбузы? Что в них самое полезное? Чем особенно богаты ягоды?

Прежде всего, арбуз содержит ликопен — антиоксидант, отвечающий как раз вот этот красный цвет. Он обеспечивается картиноидами, есть там и бета-каротин, и ликопен. То есть это те компоненты, антиоксиданты прежде всего, которые защищают наш организм от старения. Бета-каротин — это провитамин А, он улучшает сумеречное зрение. Ликопен профилактирует рак предстательной железы. Он очень полезен всем, но мужчинам особенно. Есть фолиевая кислота, которая необходима для репликации РНК и ДНК. Там есть магний достаточно в большом количестве для того, чтобы костная наша система обновлялась, и для того, чтобы расслаблялись наши сосуды, чтобы мы были, в конце концов, спокойны. Вот за все за это отвечает магний. Это аптека под полосатой коркой. Там есть и пищевые волокна, и структурированная жидкость,

Правда, что арбуз выводит токсины и шлаки, способствует кроветворению, улучшает обмен веществ и нормализует давление?

Да, давление нормализуется, как раз, за за счет магния. Все антиоксиданты предохраняют сосудистую стенку от повреждений, и тогда холестерину там делать просто нечего. Даже если он повышен в крови, он не осядет, потому что холестерин — это тот материал, который оседает только на поврежденную стенку. Очищает арбуз за счет пищевых волокон, ускоряет пищеварительный процесс.

Как правильно есть арбуз, чтобы извлечь из него максимальную пользу? Как десерт после основного приёма пищи или как самостоятельное блюдо?

Часа за два до еды. В качестве десерта после обеда не надо, потому что он вызовет брожение из-за большого количества сахаров. И вот тут мы попадаем в ловушку: мы говорили много хорошего об арбузе, но он содержит большое количество сахара. Однако, если мы его съедим в перерывах между едой, что и рекомендуется, то очень мало риска, что повысится уровень глюкозы в крови. Все знают, что гликемический индекс у сахара 100. Так вот у арбуза он равен 95. То есть это практически чистый сахар. Получается, что мы размешали воду с сахаром и выпили. К сожалению, безопасная доля арбуза очень маленькая.

Как же тогда арбузная диета, о которой так много говорят?

Если вы будете 130-200 граммов арбуза есть каждые 4 часа, то это получится по сути голодание, когда хочется все время есть. Я думаю, что арбузную диету будет очень трудно выдержать.

Как же быть с теми людьми, которые любят есть арбуз с хлебом. Это полезно или вредно?

А смотря с каким хлебом. Если это хлеб из зерна грубого помола, цельнозерновой, то там еще больше волокон, и сахар будет отчасти скомпенсирован этими волокнами. А вот если с белым хлебушком, то еще больше повысится уровень сахара. А поэтому лучше есть арбуз без хлеба или с «правильным» «грубым» хлебом.

Некоторые умудряются съесть целый арбуз или его половинку в один присест. Насколько в таком случае велик риск растянуть желудок?

Надо понимать, что нельзя этого делать. Желудок конечно же растянется, на какой-то момент чувство голода уйдет из-за гормона грелина, который подавляет это чувство. И сахар тоже на какой-то момент уберет голод, но это ненадолго. В конечном итоге, к сожалению, очень быстро захочется есть. Есть молодые люди, которые очень энергичны, которые быстро перерабатывают эти сахара, вот им можно.

Кому арбузы противопоказаны совсем? Кому просто не стоит ими злоупотреблять?

Как раз людям с лишним весом. Тем, у кого есть проблемы с почками, особенно тем, у кого есть камни в почках и заболевание желудочно-кишечного тракта, склонность к диарее и так далее.

Вы как диетолог, как относитесь с такому виду блюд, как арбуз соленый?

Его можно отнести к соленым огурцам. Потому что соль — это элемент, который жидкость задерживает. Поэтому, у кого есть проблемы с отеками, с давлением, замедляются обменные процессы, есть его можно в небольшом количестве. Например, на Дону, где очень жарко, может и имеет смысл задержать немного жидкости в организме. В этом случае небольшое количество соленого арбуза можно. И плюс, чем еще арбуз хорош — он расщелачивает. И соль, кстати, тоже, поэтому идет такое расщелачивающее действие. Но тут все компенсируется негативным влиянием больших сахаров.

Как сахар с солью взаимодействуют между собой?

Сахар усваивается при наличии как раз натрия, то есть соли.

В домашних условиях можно определить — арбуз созрел сам или его накачали какой-то химией?

В принципе можно, только для этого его о нужно разрезать и посмотреть. Глянцевая мякоть — это арбуз с селитрой. У такой ягоды будут желтые прожилки большие, белые семечки. То есть это видно. Вот если арбуз сахаристый, значит он дозрел. Еще у него должен быть желтый бочок, на котором он лежал и созревал под солнцем.

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