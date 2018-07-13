Быстрый и вкусный салат из фасоли с сухариками

Здравствуйте! Позвольте представить вашему вниманию очень вкусный, сытный, а самое главное — быстрый в приготовлении салат из фасоли:

Салат из фасоли

Для приготовления нам потребуется:

1 баночка консервированной красной фасоли (можно и фасоль в томатном соусе или лобио);

1 пачка сухариков из ржаного хлеба;

майонез;

1-2 зубчика чеснока;

пучок зелени (укроп, петрушка, кинза);

соль, перец по вкусу.

Ингредиенты для салата

Приготовление:

Итак, необходимо слить лишнюю жидкость из фасоли, выложить в миску.

Фасоль выложить в емкость

Добавить сухарики. Важно (!) использовать сухарики именно из ржаного хлеба, ни в коем случае ни мягкие, ни воздушные (пористые) сухарики не используйте в салате, так как они размякнут и превратятся в кашу. Можно подсушить сухарики самим и добавить специи по вкусу.

Добавить сухарики

Приготовим заправку для салата: к майонезу добавим мелко нарезанную зелень, чеснок.

Заправка для салата

Смешиваем фасоль, сухарики и заправку. Я салат не солю, так как соли достаточно в сухариках и майонезе. Перед подачей салат должен немного постоять, чтобы сухарики напитались майонезом и стали немного помягче, сухарики должны немного хрустеть в салате, но не передержите, чтобы не размякли окончательно))) Скажу сразу, этого и не получится, потому что салат улетает с тарелок мгновенно!

Готово!

Прибегая на дачу, хочется быстренько перекусить и заняться любимым делом! А этот салат и вкусный и сытный и быстрый в приготовлении, а это немаловажно! Приятного аппетита!