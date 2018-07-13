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Быстрый и вкусный салат из фасоли с сухариками
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Быстрый и вкусный салат из фасоли с сухариками 

7dach.ru 25 минут назад
Фото: 7dach.ru
Здравствуйте! Позвольте представить вашему вниманию очень вкусный, сытный, а самое главное — быстрый в приготовлении салат из фасоли:
Салат из фасоли
Для приготовления нам потребуется:
1 баночка консервированной красной фасоли (можно и фасоль в томатном соусе или лобио);
1 пачка сухариков из ржаного хлеба;
майонез;
1-2 зубчика чеснока;
пучок зелени (укроп, петрушка, кинза);
соль, перец по вкусу.
Ингредиенты для салата
Приготовление:
Итак, необходимо слить лишнюю жидкость из фасоли, выложить в миску.
Фасоль выложить в емкость
Добавить сухарики. Важно (!) использовать сухарики именно из ржаного хлеба, ни в коем случае ни мягкие, ни воздушные (пористые) сухарики не используйте в салате, так как они размякнут и превратятся в кашу. Можно подсушить сухарики самим и добавить специи по вкусу.
Добавить сухарики
Приготовим заправку для салата: к майонезу добавим мелко нарезанную зелень, чеснок.
Заправка для салата
Смешиваем фасоль, сухарики и заправку. Я салат не солю, так как соли достаточно в сухариках и майонезе. Перед подачей салат должен немного постоять, чтобы сухарики напитались майонезом и стали немного помягче, сухарики должны немного хрустеть в салате, но не передержите, чтобы не размякли окончательно))) Скажу сразу, этого и не получится, потому что салат улетает с тарелок мгновенно!
Готово!
Прибегая на дачу, хочется быстренько перекусить и заняться любимым делом! А этот салат и вкусный и сытный и быстрый в приготовлении, а это немаловажно! Приятного аппетита!
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