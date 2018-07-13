Идеальный пикник: 10 вещей, о которых нельзя забыть

Что нужно для удачного пикника? Конечно, собрать хорошую компанию. А уже потом можно начинать организацию.

1. Определить день

Изучаем прогноз погоды и выбираем самый теплый и солнечный день. Идеальный пикник не может проходить под дождем и с холодным ветром. Если не верите в прогнозы, то лучше сразу купите несколько дождевиков.

Согласовываем дату с друзьями. Все подтвердилось? Тогда продолжаем.

2. Найти хорошее место

Ищем уютное зеленое место с красивым видом. Можно поехать на озеро, прогуляться до живописной поляны в лесу или пойти в ближайший парк. А может, рядом с вашим городом есть горы?

3. Приготовить еду Теперь планируем меню пикника. Лучше всего приготовить несколько разных закусок и взять побольше фруктов. Желательно, чтобы продукты не были скоропортящимися, иначе придется брать сумку-холодильник. Захватите булочки, печенье, легкие пирожные, нарезку сыров и ветчины — что-нибудь простое и вкусное. Или сделайте закуски по нашим рецептам.

Рулетики с индейкой для пикника

Способ приготовления: смазать тонкий лаваш или тортилью сливочным сыром. Выложить сверху листья салата, индейку, томат, яйцо, лук и авокадо. Добавить кусочек бекона, аккуратно свернуть в трубочку и разрезать пополам.

Помидоры, фаршированные грибами

Способ приготовления: срезать верхушку помидора и аккуратно вырезать мякоть. Слить сок, мякоть мелко нарезать. На сковороде обжарить нарезанные грибы и лук. Сыр натереть, добавить к нему помидоры, лук, грибы. Приправить перцем, добавить две ложки майонеза или сметаны, перемешать. Разложить полученную смесь в помидоры.

Мини-бутерброды с творожным сыром

Способ приготовления: нарезать бородинский хлеб маленькими кусочками, намазать на него томатный творожный сыр. Свернуть ломтик сырокопченой колбасы и положить на бутерброд. Украсить зеленью.

Однако никто не запрещает вам устроить праздник живота и наготовить множество оригинальных блюд!

4. Подумать о напитках

Для пикника подойдет все: от божественного мятного чая до освежающего цитрусового лимонада. Из алкогольных напитков предлагаем легкие — яблочный сидр или фруктовую сангрию.

Лимонно-огуречный лимонад с базиликом

Способ приготовления: огурец натереть на крупной терке, отжать сок. Лимон разрезать на две части и отжать сок. Еще один огурец и лимон нарезать колечками. В кувшин или банку выложить колечки огурца и лимона, влить лимонно-огуречный сок, подсластить по вкусу сахаром, медом или сиропом, добавить листики базилика. Залить водой и дать настояться.

Лимонад лучше перевозить в большой стеклянной банке или пластиковом кувшине с плотной крышкой.

Классическая сангрия

Способ приготовления: нарезать яблоко, апельсин и лимон небольшими кусочками. Смешать вино с водой в пропорции 1:1, добавить сахар — на 1 литр вина 3 столовые ложки. Положить в напиток фрукты. До подачи на стол сангрию лучше держать в холодильнике. В нашем случае подойдет сумка-холодильник.

Впрочем, бутылочка хорошего вина или обычный сок тоже подойдут. Важно только заранее узнать предпочтения всех ваших друзей. Еда и напитки готовы — идем дальше!

5. Взять скатерти или плед

Теперь решим, что будет нашим столом. Нам понадобятся две скатерти. Первая — обычная пленка, которую мы стелим на землю. Вторая — красивая ткань или тонкий плед, кладем поверх пленки. Именно скатерть будет задавать тон всему пикнику.

6. Решить, на чем будете сидеть

Стол есть, а что будет стульями? Мягкие подушки! Попросите каждого гостя взять небольшую подушку, чтобы на пикнике не возникло проблем с сидячими местами.

Вариант для тех, кто любит комфорт — складная мебель для пикника. Стол и четыре табурета складываются до размеров дипломата, они легко поместятся даже в багажник малолитражки.

А чтобы не бояться вечерней прохлады, возьмите с собой несколько теплых и мягких пледов из микрофибры — такие можно найти в салоне постельного убранства «Перина Перони».

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7. Определиться с посудой

Какую брать посуду — обычную или одноразовую? Давайте обойдемся без белых пластиковых тарелок и стаканчиков и будем оригинальничать. Даже если посуда одноразовая, то пусть это будет красивый бумажный набор для пикника. Но мы настаиваем на том, чтобы привезти с собой обычную посуду — как минимум бокалы для вина и несколько больших тарелок под фрукты и бутерброды.

И еще: возьмите несколько деревянных досок. Зачем? Об этом скажем чуть позже.

Пожалуй, имеет смысл купить специальную корзину, в которой удобно хранить и перевозить все необходимое для пикника.

8. Придумать развлечения

Чем вы будете заниматься на природе? Захватите ракетки для бадминтона, тарелку-фрисби и не забудьте несколько настольных игр типа «Имаджинариума» или «Элиаса».

Если вы берете на пикник детей, позаботьтесь об их досуге. Подойдут, например, настольные игры-ходилки.

Веселая соревновательная игра «Моана. Зов океана» увлечет и детей, и взрослых. Задача игры — пересечь океан, как можно быстрее добраться до загадочного острова и вернуть украденное сердце богини Те Фити. Множество других игр для любого возраста вы можете найти в магазине «Десятое королевство».

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Не пренебрегайте активным отдыхом! Одно из модных развлечений — катание на гироскутере. Мощный и защищенный, он отлично подходит для езды по бездорожью и пересеченной местности.

Если вы устраиваете пикник на пляже, возьмите с собой игрушки для купания. Кстати, надувные матрасы могут заменить сиденья, если вы раскинули свою скатерть на песке.

Классно, если у вас есть воздушный змей. А еще можно купить несколько небесных фонариков и запустить их с наступлением темноты.

9. Подумать о сервировке

Что сделает ваш пикник по-настоящему уютным и праздничным? Оригинальные детали сервировки. Используйте для этого простые деревянные доски: разложите на них хлеб, мясную и сырную нарезку, печенье, фрукты.

И, конечно, нам не обойтись без красивой плетеной корзины, которая ассоциируется с идеальным пикником. Вы можете не только сложить в нее много вкусностей, но и сделать центром стола. Кроме того, пригодятся милые салфетки и симпатичная вазочка, в которую мы поставим свежие цветы.

10. Собрать сумки

Остались последние штрихи. Закуски готовы, посуда уже лежит в машине. Что еще взять?

Лекарства. Соберите минимальную аптечку с обезболивающим, препаратами от отравления и антисептиками.

Защитные средства от насекомых. Поверьте, комары тоже захотят устроить себе вкусный обед!

Вода. И питьевая, и техническая.

Солнцезащитный крем. Мы же не хотим испортить кожу под солнцем?

Влажные салфетки, чтобы вытирать руки после жирной пищи.

Пакеты для мусора. После вас на природе не должно остаться ни одной баночки или бумажки!

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