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Сосиски в слоеном тесте — когда хочется побаловать домашних вкусной выпечкой
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Сосиски в слоеном тесте — когда хочется побаловать домашних вкусной выпечкой 

7dach.ru 12 минут назад
Фото: 7dach.ru
Доброго времени суток! Кого из нас не выручало замороженное слоеное тесто, когда хочется побаловать своих домашних быстрой и вкусной выпечкой! Сегодня это будут сосиски в тесте.
Сосиски в тесте
Для приготовления сосисок в тесте понадобится:
упаковка замороженного слоеного теста;
сосиски;
яйцо для смазывания.
Ингредиенты
Приготовление:
Тесто необходимо разморозить…
Тесто разморозить
… разрезать на полоски.
Тесто разрезать на полоски
Сосиску я по краям надрезала крест-накрест, просто так, для красоты)) Полоску теста необходимо под небольшим уклоном намотать на сосиску. Если сосиски будут есть и дети, то можно сосиску разрезать пополам вдоль, чтобы она не была очень большой. Противень смазать маслом и уложить сосиски.
Сосиски уложить на смазанный маслом противень
Смазать сосиски взбитым яйцом. Противень поставить в хорошо разогретую духовку, чтобы тесто поднялось и пропеклось.
В духовке
Выпекать до образования румяной корочки. Налетайте!
Готово!
Приятного аппетита!
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