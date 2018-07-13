Сосиски в слоеном тесте — когда хочется побаловать домашних вкусной выпечкой

Доброго времени суток! Кого из нас не выручало замороженное слоеное тесто, когда хочется побаловать своих домашних быстрой и вкусной выпечкой! Сегодня это будут сосиски в тесте.

Сосиски в тесте

Для приготовления сосисок в тесте понадобится:

упаковка замороженного слоеного теста;

сосиски;

яйцо для смазывания.

Ингредиенты

Приготовление:

Тесто необходимо разморозить…

Тесто разморозить

… разрезать на полоски.

Тесто разрезать на полоски

Сосиску я по краям надрезала крест-накрест, просто так, для красоты)) Полоску теста необходимо под небольшим уклоном намотать на сосиску. Если сосиски будут есть и дети, то можно сосиску разрезать пополам вдоль, чтобы она не была очень большой. Противень смазать маслом и уложить сосиски.

Сосиски уложить на смазанный маслом противень

Смазать сосиски взбитым яйцом. Противень поставить в хорошо разогретую духовку, чтобы тесто поднялось и пропеклось.

В духовке

Выпекать до образования румяной корочки. Налетайте!

Готово!

Приятного аппетита!