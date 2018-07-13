Сырники с сюрпризом: готовим вкусный десерт 

И снова здравствуйте! А давайте приготовим на десерт вкусные сырники с сюрпризом!
Сырники с сюрпризом
Что для этого необходимо:
0,5 кг творога (жирность не менее 9%);
2 яйца;
1 плитка молочного шоколада;
3 ст. ложки муки (с горкой);
3 ст. ложки сахара;
щепотка соли;
масло для жарки.
ингредиенты
Приготовление:
Выложить творог в миску, размять вилкой…
Творог
…смешать с яйцом, сахаром, солью…
Готовим
…добавить муку.
добавить муку
Масса должна получиться достаточно густая, чтобы можно было лепить сырники.
Тесто готово
Шоколад разломить на маленькие плиточки.
Шоколад разломайте
Руки присыпать мукой, взять немного теста и положить в серединку кусочек шоколада.
В серединку положите кусочек шоколада
Сформовать котлетку, обвалять в муке.
Готовы к жарке
В сковороде разогреть растительное масло и начинать обжаривать наши сырники на умеренном огне…
Жарим сырники
… до золотистой корочки.
жарим
После того, как перевернули сырники, можно накрыть сковородку крышкой, чтобы сырнички наши хорошо прожарились. Наш десерт готов!
готово!
Начинка из шоколада получается мягкой. Что случается с ней, когда сырник остывает? Не скажу, так как у нас сырники не успевают остыть… Приятного аппетита!