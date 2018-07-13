Сырники с сюрпризом: готовим вкусный десерт

И снова здравствуйте! А давайте приготовим на десерт вкусные сырники с сюрпризом!

Сырники с сюрпризом

Что для этого необходимо:

0,5 кг творога (жирность не менее 9%);

2 яйца;

1 плитка молочного шоколада;

3 ст. ложки муки (с горкой);

3 ст. ложки сахара;

щепотка соли;

масло для жарки.

ингредиенты

Приготовление:

Выложить творог в миску, размять вилкой…

Творог

…смешать с яйцом, сахаром, солью…

Готовим

…добавить муку.

добавить муку

Масса должна получиться достаточно густая, чтобы можно было лепить сырники.

Тесто готово

Шоколад разломить на маленькие плиточки.

Шоколад разломайте

Руки присыпать мукой, взять немного теста и положить в серединку кусочек шоколада.

В серединку положите кусочек шоколада

Сформовать котлетку, обвалять в муке.

Готовы к жарке

В сковороде разогреть растительное масло и начинать обжаривать наши сырники на умеренном огне…

Жарим сырники

… до золотистой корочки.

жарим

После того, как перевернули сырники, можно накрыть сковородку крышкой, чтобы сырнички наши хорошо прожарились. Наш десерт готов!

готово!

Начинка из шоколада получается мягкой. Что случается с ней, когда сырник остывает? Не скажу, так как у нас сырники не успевают остыть… Приятного аппетита!