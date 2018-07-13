РиС: идём в магазин за продуктами и готовим обед за 200 рублей на всю семью

В новом выпуске рубрики 74.ru «Рецепты и советы» мы отправились с шеф-поваром кулинарного пространства «Рататуй» Алексеем Шанцевым в магазин, чтобы проверить, можно ли, потратив всего несколько сотен рублей, купить ингредиенты для полноценного обеда. Всего на 200 рублей нам удалось купить мясо курицы, молоко, картофель, кабачок, томаты, сыр. Набор продуктов идеально подошёл для шницелей под овощами, а на гарнир было решено сделать пюре. Подробная видеоинструкция — в нашем материале.

Приготовление сытного и вкусного обеда займёт у вас не больше часа

В ближайшем супермаркете мы купили:

томатный соус — 29,99 руб. ;

петрушку — 23,99 руб. ;

1 кабачок на 200 г — 13,20 руб. ;

100 гр лука — 2,55 руб. ;

150 г моркови — 6,23 руб. ;

200 г томатов — 15,54 руб. ;

0,5 кг картофеля — 28,81 руб. ;

сыр плавленый — 8,99 руб. ;

0,5 л молока — 26,99 руб.

Чек вышел на 156,29 рубля.

Плюс у нас в запасе оказалось филе весом 360 граммов на 30 рублей. Его мы заготовили, когда показывали мастер-класс по разделке курицы. Если вы ещё не знаете, как быстро и правильно разрезать птицу — смотрите наше полезное видео.

В итоге получилось 186,29 рубля.

Такого набора продуктов хватит на четыре порции

На оставшуюся сумму было решено использовать сливочное масло, которое хранилось в холодильнике с предыдущих покупок.

Шницель под овощной шапкой

Для начала пассеруем овощи. Для этого лук и морковь нарезаем соломкой и обжариваем на масле в разогретой сковороде.

Морковь нарезаем соломкой

— Морковь можно натереть на тёрке, но она потеряет свой вкус, оставит весь свой сок на доске и в итоге может получиться каша, — предупреждает Алексей. — А когда вы делаете нарезку, она лучше сохраняет свою форму и вкус.

Обжариваем овощи на разогретой сковороде

Кабачок и помидор нарезаем кольцами толщиной по полсантиметра. Сыр натираем на тёрке.

Филе разрезаем на четыре части и отбиваем молоточком только с одной стороны.

— Колотим не сильно — мы не гвозди заколачиваем и не играем в строителей. Отбить мясо нужно до толщины в полсантиметра, — советует шеф-повар.

Отбивать куриное филе лучше крупными зубчиками, мелкие больше подходят для свинины и говядины

Отбитое мясо солим, перчим, сверху выкладываем шапку слоями: овощи, томатный соус, кабачки, помидор, сыр.

— Если нет томатного соуса, можно использовать пасту, — говорит Алексей. — Но я советую её слегка обжарить на подсолнечном масле с щепоткой сахара до того момента, как она начнёт пригорать. Идеально, если она будет с чёрными, подгоревшими частичками. Так мы убьём кислоту.

Запекаем шницели в разогретой до 180 градусов духовке 15–17 минут.

Картофельное пюре

В приготовлении пюре также оказались свои секреты, которые Алексей с удовольствием раскрыл.

Чтобы картофель быстрее сварился, шеф-повар советует нарезать его небольшими дольками.

— Воды добавляем столько, чтобы она была на палец выше картошки, — говорит шеф-повар. — Солим не сильно, потому что при добавлении молока баланс вкуса может измениться, и придётся ещё раз добавлять соль по вкусу. При варке пенку можно не снимать — это крахмал, в нём нет ничего страшного.

Толочь картофель надо вручную, пока он горячий. Как только остыл — пюре не получится.

Молоко нужно обязательно разогреть, но не кипятить, иначе оно превратит пюре в клейстер. Если добавить холодное молоко, о ровной текстуре блюда можно забыть.

При добавлении сливочного масла в пюре его нужно растопить в горячем молоке. Оно придаст пюре сливочный вкус и приятный жёлтый оттенок. Вот и все — обед готов! Приятного аппетита!