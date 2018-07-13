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Можно ли в июле опрыскать яблоню бордоской смесью?
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Можно ли в июле опрыскать яблоню бордоской смесью?
7dach.ru
1 час назад
Женский форум
Здравствуйте. Можно ли в июле опрыскать яблоню бордоской смесью? Если нельзя, то как можно помочь дереву? Чем опрыскать?
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