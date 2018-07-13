5 новых бургеров в «Закусочной Воронеж»

5 новых бургеров в «Закусочной Воронеж»Шеф-повара закусочных «Воронеж» Евгений Исаенко (Пречистенка) и Андрей Мраморнов (Большая Дмитровка) решили объединиться и совместно разработать обновление сразу для обоих заведений. В результате их появилось пять позиций в разделе бургеров. Повара, как всегда, использовали коронный «Воронежский» продукт — первоклассную мраморную говядину, но также в ход пошли оленина, треска и даже лангустины. Все бургеры уже в меню. Большой трюфельный бургер готовится с томлеными мраморными говяжьими щеками, которые укладываются в пшеничную булочку с двумя видами кунжута и сочетаются с жареным луком, бочковыми солеными огурцами и ароматным трюфельным соусом (540 р.). Котлета из оленины соединяется в булочке бриошь с брусникой, карамелизированным красным луком, зеленым яблоком и фирменным соусом (490 р.). Горячая картофельная булочка в сочетании с говяжьим ростбифом (копченный на кухне кострец), свежими овощами, рукколой и соусом «Тоннато» — бургер «Балтимур» оказывается на стыке с жанром сэндвичей и кажется более легким из-за холодной начинки (440 р.). Обмануть совесть можно и другим способом — в меню появились две рыбные новинки. Вариант первый — картофельная булочка, филе мурманской трески, обжаренное в кляре, соус тартар, овощи, водоросли чука и непременный ореховый соус (460 р.). Второй вариант — это хрустящий лангустин темпура в сладковатой булочке бриошь в компании со сметанным соусом, сочными розовыми помидорами, острым салатом коул слоу из краснокочанной капусты с маринованным изюмом (490 р.).