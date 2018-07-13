Ещё
5 новых бургеров в «Закусочной Воронеж»
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 новых бургеров в «Закусочной Воронеж» 

Itsmywine.ru 1 час назад
Фото: Itsmywine.ru
5 новых бургеров в «Закусочной Воронеж»Шеф-повара закусочных «Воронеж» Евгений Исаенко (Пречистенка) и Андрей Мраморнов (Большая Дмитровка) решили объединиться и совместно разработать обновление сразу для обоих заведений. В результате их появилось пять позиций в разделе бургеров. Повара, как всегда, использовали коронный «Воронежский» продукт — первоклассную мраморную говядину, но также в ход пошли оленина, треска и даже лангустины. Все бургеры уже в меню. Большой трюфельный бургер готовится с томлеными мраморными говяжьими щеками, которые укладываются в пшеничную булочку с двумя видами кунжута и сочетаются с жареным луком, бочковыми солеными огурцами и ароматным трюфельным соусом (540 р.). Котлета из оленины соединяется в булочке бриошь с брусникой, карамелизированным красным луком, зеленым яблоком и фирменным соусом (490 р.). Горячая картофельная булочка в сочетании с говяжьим ростбифом (копченный на кухне кострец), свежими овощами, рукколой и соусом «Тоннато» — бургер «Балтимур» оказывается на стыке с жанром сэндвичей и кажется более легким из-за холодной начинки (440 р.). Обмануть совесть можно и другим способом — в меню появились две рыбные новинки. Вариант первый — картофельная булочка, филе мурманской трески, обжаренное в кляре, соус тартар, овощи, водоросли чука и непременный ореховый соус (460 р.). Второй вариант — это хрустящий лангустин темпура в сладковатой булочке бриошь в компании со сметанным соусом, сочными розовыми помидорами, острым салатом коул слоу из краснокочанной капусты с маринованным изюмом (490 р.).
Itsmywine.ru: последние новости
Разбавляй и властвуй 4 причины, почему рислинг – лучшее гастрономическое вино Какое вино пить с пастой болоньезе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа3
Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем19
Правила интимной гигиены, которые нужно знать1
Звезды-ровесники: женщины против мужчин4
Модные тренды, вызывающие оторопь2
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение