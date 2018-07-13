8 средств для антицеллюлитного массажа, которые реально работают

Масла, сыворотки, гели и моделирующие кремы. Специалисты клиники GMTClinic и салона красоты Beauty Boutique Aesthetica рассказывают о средствах, которые используют сами и за которые могут поручиться.

Сыворотка Cellulite Control, Thalion

В первую очередь целлюлит — это ослабление капилляров и появление отечности: нарушение нормальной циркуляции крови и лимфы ведет к скоплению межклеточной жидкости. Задача специалиста по коррекции фигуры — создать программу лечения целлюлита, чтобы дренировать кожу и усилить кровообращение. Именно поэтому борьба с целлюлитом — это комплексный подход. Так, у французской марки Thalion есть программа Cellu-contour. Она объединила в себе эффективность двух средств: антицеллюлитной сыворотки и маски Альгопласт. Сыворотка усиливает кровообращение за счет эсцина, дренирует ткани благодаря наличию в составе водоросли фукус. А ламинария, целозия гребенчатая и кофеин оказывает лечебное действие. Маска Альгопласт, в дополнение к уходу, помогает полезным веществам проникать глубоко в дерму, а гладкой мускулатуре — релаксировать. Я рекомендую профессиональный уход в клинике, но если вы используете сыворотку дома, наносите ее дважды в день массажными движениями на проблемные зоны.

Моделирующий крем для тела «Утончение», Thalion

В перерывах между профессиональными уходами в клинике используйте моделирующий крем для тела «Утончение» от Thalion. В его состав входит кофеин и ламинария, уменьшающие объемы тела, а также иглица и плющ, усиливающие дренаж и микроцикруляцию — вода не будет задерживаться в тканях.

Бонус — после массажа кремом кожа будет шелковая и напитанная! За это отвечают масло сладкого миндаля и витамин F.

Антицеллюлитная смесь масел для массажа Body Strategist, [comfort zone]

Антицеллюлитная смесь в сочетании с массажными техниками — это cуперкомбо в борьбе с застоями и «апельсиновой коркой». Я люблю средство за универсальность. Его можно использовать во время обертываний, классического массажа и даже добавлять в воду. Эфирные масла лимона, апельсина и мяты заметно уменьшают проявления целлюлита, улучшают микроциркуляцию, снижают отечность и повышают тонус кожи. Она разглаживается, а объемы уходят. В составе также есть ментол, который дает ощущение легкости в ногах. Это свойство особенно любят мои клиенты, которые постоянно ходят на каблуках!

Выравнивающий комплекс для тела Ultra Retexturising Body Complex, Ultraceuticals

Это крем двойного действия: омолаживает и интенсивно подпитывает кожу, давая не только поверхностное увлажнение благодаря комплексу биомиметиков в составе (аллантоин, гиалуроновая кислота). Важная особенность комплекса — в нем содержится 7% молочной кислоты (обратите внимание: она стоит на втором месте в списке компонентов), поэтому он отвечает еще и за поверхностную мягкую эксфолиацию. Ниацинамид (третье место в списке), салицин, витамин Е в составе выравнивают рельеф и защищают от появления возрастных изменений кожи. Средство подходит и для чувствительной кожи.

Масло для профилактики растяжек, Weleda

Это масло не относится к категории антицеллюлитных средств, но хорошо работает над кожей с пониженной упругостью и растяжками. Советую использовать средство как часть антицеллюлитной программы. В составе есть масла сладкого миндаля, ростков пшеницы, жожоба, запатентованная фирменная смесь эфирных масел Weleda (ее сотрудники марки держат в секрете) и экстракт цветов арники.

Очень рекомендую средство во время беременности — здорово прорабатывает зоны, на которых могут появиться растяжки.

Березовое антицеллюлитное масло, Weleda

У Weleda обратите внимание и на это масло. Его можно регулярно использовать в домашних условиях — наносить два раза в день массажными движениями. Главный компонент средства — экстракт листьев березы. Он стимулирует лимфодренаж и выводит токсины, а масла в составе интенсивно питают кожу.

Моделирующий гель для тела с экстрактом плюща, St. Barth

Гель — хороший помощник для тех, кто хочет за короткий срок убрать из организма лишнюю воду, улучшить микроциркуляцию, сделать кожу упругой (в составе экстракты плюща, фукуса пузырчатого и конского каштана). При регулярном использовании обещаю подтянутый контур, а заодно визуальное уменьшение глубины и количества растяжек.

Фирменная черта всех средств St. Barth — это аромат. В данном случае это микс едва уловимого цитруса и цветов — то, что нужно для лета!

Релакс-масло Камфора и Ментол, St. Barth

Это масло также моделирует контуры тела. Я использую его во время классических терапевтических и расслабляющих массажей. В составе камфора и ментол, поэтому вы одновременно расслабляетесь, а тело разогревается. Но предупреждаю: после такого массажа захочется отдохнуть еще пару-тройку часов — у масла есть эффект ароматерапии.