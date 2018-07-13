Банановая кожура, куркума и кокосовое масло: несколько простых способов сделать зубы белее

Профессиональное отбеливание зубов — процедура хоть и эффективная, однако подходящая не всем: это довольно дорого, а если у вас чувствительные десны или эмаль, то еще и небезопасно. К счастью, некоторые привычные продукты, которыми мы пользуемся каждый день, могут помочь сделать зубы белее, а улыбку привлекательнее. Банановая кожура

Невероятно, но так: обычная банановая кожура может отбелить ваши зубы. Все дело в калии, магнии и марганце, которыми богаты бананы: эти вещества помогают удалить желтый налет с эмали. Вам потребуется спелый банан (не зеленый и без коричневых пятен на шкурке): просто вырежьте из кожуры небольшой прямоугольный кусочек и в течение двух минут натирайте внутренней частью шкурки ваши зубы. Потом почистите зубы так, как вы это делаете обычно. Процедуру стоит повторять один раз в неделю. Яблочный уксус

Яблочный уксус — настоящий чемпион по борьбе с бактериями, в том числе и теми, которые придают нашим зубам желтоватый оттенок. Просто разведите уксус с водой в пропорции один к двум и прополаскивайте ротовую полость каждое утро. Сами увидите, какой белой и красивой станет ваша улыбка!Куркума

Ярко-желтая пряность, как ни странно, отлично справляется с отбеливанием: все дело в ее уникальных вяжущих свойствах. Благодаря им куркума, во-первых, поможет заживить микротрещинки и ранки на ваших деснах, а, во-вторых, свяжет желтоватый налет и заодно как следует отполирует эмаль. Просто разведите пряность в воде такими образом, чтобы получилась кашица — и почистите ею зубы. Результат вам точно понравится!Кокосовое масло

Еще одно прекрасное антибактериальное средство, которое не только поможет удалить желтый налет, но и справится с воспалительными процессами, которые иногда возникают в полости рта. Просто прополаскивайте рот кокосовым маслом в течение пяти минут каждое утро — и очень скоро и вы, и ваш стоматолог заметите разницу!