Как правильно квасить по-русски

Согласно классификации организации Beer Judge Certification Program, занимающейся подготовкой и сертификацией судей для проведения пивных дегустационных соревнований, квас является пивом, и относится к категории «Пиво историческое, традиционное, местное» (historical, traditional or indigenous beers). А у нас квас — это КВАС — самостоятельный, холодный и — да, национальный, тут мы совпадаем.

Основных видов кваса пять — хлебный, окрошечный, фруктовый, ягодный и молочный.

Фруктовые и ягодные квасы — это либо микс из ягод и хлебного кваса, либо непосредственно приготовленные из их сока напитки. Популярные виды хлебного кваса напоминают пивные сорта: русский квас — из ржаной муки и такого же солода, баварский квас — из красного ячменного солода, пшеничной муки и патоки, кислые щи — из ржаного и ячменного солода и пшеничной муки, белый сахарный квас — из ржаных сухарей, пшеничного солода и сахара. Как быстро и просто приготовить грамотный вкусный квас?

КВАС ЛИМОННО-МЯТНЫЙ

Вам понадобится: вода, 250 г ревеня, сахар, мёд, два лимона, листья мяты и смородины

Кипятим 3-4 литра воды, добавляем порезанные кусочками стебли ревеня. Охлаждаем до 60-70°С, добавляем три столовые ложки сахара, 7-8 столовых ложек меда, порезанную цедру и сок двух лимонов, листья мяты и смородины. Смесь необходимо хорошо размешать, чтобы полностью растворить сахар и мед, и оставить настаиваться в течение суток. Затем напиток процедить через плотную ткань, разлить в посуду с плотно закрывающимися крышками и поставить в холодное место. Через 1-1,5 недели ароматный прохладительный напиток будет готов.

КВАС ОВОЩНОЙ

Вам понадобится: на 6л сырой воды — 0,5..1 кг моркови (свеклы), стакан сахара, 6-10г дрожжей (десятая часть маленькой пачки).

Квас можно делать и из овощей. Используйте свеклу или морковь. Натерите на крупной терке корнеплод, добавьте кашицу в воду с сахаром и хлебной закваской, или дрожжами (для первого раза). Настаивать — 1-3 дня. Процедить. Разлить по бутылкам, добавить по несколько изюминок закупорить, поместить в холодильник.

КВАС РУССКИЙ

Вам понадобится: Хлеб -1000г., сахар-200г., дрожжи-50г., вода-6л. (5л. для замачивания сухарей и 1л. для разведения дрожжей), изюм-50г.

Хлеб нарезать ломтиками и высушить в жарочном шкафу. Сухари заливаем кипятком. Через 6-8 часов отцеживаем жидкость, кладем сахар и разведенные дрожжи. Посуду накрываем, спустя 12 часов настой разливаем в бутылки, положив в каждую 2-3 изюминки. Бутылки плотно укупорить. Первые сутки держать квас в теплом месте, а затем поставить на холод. Наиболее вкусен квас 4-дневной выдержки.

КВАС БЕРЕЗОВЫЙ

Вам понадобится: березовый сок, изюм.

Весенний рецепт. Берем свежий березовый сок, заливаем в 1.5-литровую пластиковую бутылку, бросаем туда 5-10 штук изюма, закручиваем плотно крышкой и ставим в погреб до лета. Получается вкусно.

КВАС ДОМАШНИЙ

Вам понадобится: экстракт солода, сухари, вода, дрожжи, сахар.

3 буханки сухарей на 12 л чистой холодной воды. После 6 часов как отстоят сухари и дадут привкус ржаного хлеба сусло готово. Пропустить настой через марлю. Добавить сухие дрожжи (на 12 литров — на кончике столовой ложки) и сахар (на 12 л — 500 гр).

Смешать с 0,5 столовой ложки экстракта солода. Оставить состав на сутки или двое для брожения. Затем пропустить через марлю и залить в трехлитровые банки и поставить в холодильник до охлаждения получится темный лечебный квас.

КВАС ТЕМНЫЙ

Вам понадобится: Сахар — 1 кг., лимонная кислота — 10 гр., дрожжи (лучше обычные хлебные) — 20 гр., вода — 10 литров, ванилин по вкусу (чайная ложка и меньше), столовая ложка риса.

Пережарить 250 гр. сахара — лучше чтобы подгорел. Заливается вместе с остальными ингредиентами (750 гр. сахара, лимонная кислота, растворенные в теплой воде дрожжи, ванилин, рис) 10 литрами теплой воды. Все это перебраживает 12 — 15 часов.

КВАС СВЕТЛЫЙ

Вам понадобится: Хлеб ржаной, сухие дрожжи, сахар, вода.

Ржаные сухари или корочки ржаного хлеба (1/5 от объема емкости) залить холодной водой. Добавить сухие дрожжи (на 1 литр — на кончике ножа) и сахар (на 1 литр 5 кусков). Закрыть емкость и несколько раз перевернуть. Не закрывая крышку плотно, чтобы не препятствовать доступу воздуха, оставить состав на сутки-двое для брожения.

Перебродившую смесь процедить и разлить по бутылкам с добавлением по 2 куска сахара на каждые 0,5 л (или по вкусу).