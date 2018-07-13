Создаем кухонный сад. Секреты выращивания укропа и петрушки в горшках

Давным-давно человек прочно связал свою жизнь с пряно-вкусовыми растениями.

Секреты выращивания укропа и петрушки в горшках

Упоминания о них найдены в древних письменах Китая, Египта, Индии, Греции, Рима. Так, испокон веков особо почитаем был базилик.

Базилик обыкновенный до сих пор в почете у жителей многих стран

фото автора Большим уважением он пользовался у греков, которые даже его название связывали с властвующими особами королевской крови — базилевсами. Розмарин посвящали богине Афродите. Считалось, что он оказывает благотворное действие на память и разум, поэтому веточками розмарина украшали прически, а знатные особы ежедневно принимали ванны из розмариновой воды.

Розмарин лекарственный любим во всем мире

фото автора У нас запах укропа ассоциируется с кухней, а в Древней Греции он соревновался с ароматом роз! В Древнем Риме предпочтение отдавали мятам: мятной водой опрыскивали комнаты, а столы натирали листьями, чтобы создать у гостей жизнерадостное настроение.

Роза эфиромасличная, фото автора. Укроп пахучий, фото автора

фото автора. Укроп пахучий, фото автора Зеленью петрушки украшали жилища, листья использовали для плетения венков, которыми увенчивали победителей Истмийских и Пифийских игр. В средние века «венок славы» достался чабрецу: считалось, что он вселяет в людей силу, поэтому его изображение его часто украшало рыцарские шарфы.

Тимьян обыкновенный или чабрец, фото автора

фото автора В настоящее время трудно представить кухонный садик без мят, чабреца, базилика и так далее. Современные сорта многих пряно-вкусовых растений специально созданы селекционерами для горшечной культуры. Круглогодично выращиваемые на застекленных балконах (лоджиях, эркерах, кухнях), они становятся дополнительным источником экологически чистой витаминной продукции. Правильно подобранные емкости и растения удачно вписываются и достойно дополняют стили интерьеров:

для средиземноморского подойдет лавр, розмарин, базилик;

сельского — кервель, мяты, петрушка;

восточноазиатского — укроп, майоран.

Правильно подобранные емкости и растения удачно вписываются и достойно дополняют стили интерьеров

Сегодня это модно, стильно! И не только для эстетов-гурманов, предпочитающих блюда с пикантным вкусом, необычным ароматом и интересной подачей, но и для людей, ведущих здоровый образ жизни и включающих в свой рацион разнообразные съедобные растения. Как вырастить их в горшках, мы подробно расскажем в целой серии статей.

Петрушка кудрявая

Оптимальное время посева с февраля по март. Лучше использовать семена скороспелых листовых сортов, например:

'Москвичка' (вегетационный период 70 суток);

'Бриз' (80 суток);

'Обыкновенная листовая' (60-80 суток);

'Нежность' (80 суток);

'Красотка' (76 суток) и другие.

К раннеспелым сортам, подходящим для выращивания в доме, квартире относятся:

'Астра';

'Глория';

'Изумрудные кружева';

'Ворожея';

'Бабушкина грядка';

'Ароматная аллея' и другие.

Для посева используют горшки, контейнеры или небольшие ящики с дренажными отверстиями, специальные фабричные конструкции для выращивания зеленных культур в комнатных условиях.

Для выращивания в комнате лучше использовать скороспелые листовые сорта

Практические советы:

не стоит высевать петрушку в одну емкость с фенхелем, укропом, листовым сельдереем;

почвенный субстрат нужен рыхлый, плодородный, например, «Биогрунт» или его аналоги;

семена прорастают медленно: увеличить скорость прорастания можно путем замачивания в воде на 1-3 суток (2 раза в сутки меняют воду); непосредственно перед посевом их помещают на 2 часа в розовый раствор перманганата калия;

посев проводят на глубину 1,5-2 см;

емкости ставят в светлое теплое место, можно на подоконники любых окон, кроме северных;

всходы при температуре +15…+20°С появляются на 15-20 день, при замачивании — на 5-7;

всходы прореживают, оставляя между ростками 3-5 см;

полив регулярный, обильный, 2 раза в месяц подкармливают универсальным гранулированным удобрением «Цветочек» или жидким концентрированным «Радуга», или их аналогами (по инструкции).

Первая срезка зелени приходится на 50-70 день. После нее оставляют третью часть листьев, поливают, подкармливают. При желании получить семена петрушку оставляют на второй год, после цветения и сбора семян растения выбрасывают.

Первая срезка зелени приходится на 50-70 день

Кроме листовых сортов петрушки в комнатных условиях можно выращивать и корнеплодные, такие как:

'Сахарная';

'Грибовская';

'Урожайная'.

Для выгонки используют короткие корнеплоды, высаживают в контейнеры, горшки, расстояние между растениями 7-8 см; крупные корнеплоды высаживают под углом. Оптимальная температура для выгонки +16…+18°С днем и +10…+14°С ночью; продолжительность выгонки 35-40 дней. Полив умеренный.

Для выгонки используют короткие корнеплоды, которые высаживают в контейнеры, горшки

Нюансы использования петрушки кудрявой

Многие знаменитые шеф-повара во всем мире считают свежие древесные ноты петрушки универсальным ароматом, который успешно сопровождает многие продукты, входя в состав целого ряда блюд. Было время, когда веточка петрушки была обязательным дополнением любой тарелки с пикантными закусками. И сегодня она в лучшем виде предстает с солеными продуктами, которым щедро дарит желанную прохладу и горечь, прекрасно компенсирующие соленость и сладость мяса, — окороками, всеми видами рыб. Ярко выраженный травяной вкус петрушки отлично подходит для смешивания её с другими травами.

Петрушка — отличное дополнение к рыбе

Помните! Петрушка считается культурой, избавляющей любителей остренького от «греховного» запаха чеснока.

Укроп пахучий

Если есть возможность размещения на подоконниках нескольких горшков, создайте настоящий садик пряно-вкусовых растений, среди которых достойное место займет укроп. Но вырастить его в комнатных условиях не так просто, надо знать нюансы посева, ухода.

Укроп пахучий в горшке среди других трав. Фото с сайта svoimi-rykami.ru Для комнатной культуры подойдут такие сорта, как:

'Грибовский' (период от посева до уборки на зелень 30-35 суток);

'Зонтик' (33-40 суток, дружный ранний урожай, несколько сроков посева);

'Русич' (40-45 суток);

'Узоры' (50 суток);

'Аллигатор' (43 суток);

'Озорник' (долгое время наращивает зелень, не цветет, устойчив к стеблеванию) и другие.

Укроп можно вырастить в комнатных условиях

Практические советы:

почвенный субстрат должен быть рыхлым, плодородным, с нейтральной реакцией;

сеют несколько раз, с интервалом 30-40 дней;

глубина заделки семян 1,5-2 см;

семена начинают прорастать при температуре +3°С (холодостойкая культура), но оптимальная температура для роста и развития укропа +16…+17°С;

всходы прореживают, расстояние между растениями 2-3 см;

полив обильный;

даже на подоконнике южного окна в средней полосе России и в более северных регионах света для укропа мало, в зимний период необходимо досвечивание лампой дневного света (не менее 12 ч в сутки);

в период роста хорошо проводить подкормку 1 раз в 2 недели жидким концентрированным удобрением «Радуга», или органо-минеральным удобрением «Гуми-20» (добавляют в воду для полива).

В период роста укропу нужны подкормки

Укроп может повреждаться боярышниковой тлей, вызывающей скручивание и засыхание ажурных листьев; поражаться фузариозом и мучнистой росой. При выращивании на зелень обработки не проводят, но семена можно замочить в слабом растворе перманганата калия, а всходы поливать в течение всей вегетации 1 раз в 2 недели антистрессовым биораствором (на 1 л воды 10 капель «Гуми-20» и 1 ч. ложка «Фитоспорина М»).

Нюансы использования укропа пахучего

Настоящие гурманы определяют вкус укропа как «удивительный вкус потертых листьев»: вначале он кажется сладким, потом переходит в чистый кислый. Прекрасно подходит к жирной рыбе, мясу, пюре, овощам. Он также хорошо сочетается с другими традиционными кислыми ингредиентами: уксусом и лимоном.

Свежий укроп хорошо сочетается с жирной рыбой

Укроп добавляют все народы и во многие блюда: например, в Польше без него немыслим картофельный салат. В Индии тот же картофель нарезают кубиками и обжаривают с чесноком, перцем чили и куркумой, а затем посыпают его большим количеством укропа. В России, Швеции без укропа невозможно представить сваренных раков и так далее.

В России, Швеции без укропа невозможно представить сваренных раков

В Лаосе укроп рассматривают скорее не как приправу, а как овощ: зонтики, стебель часто просто бросают в кастрюлю вместе с другими овощами и рыбой. Пока вы изучаете нюансы выращивания в комнатных условиях укропа и кудрявой петрушки, я подготовлю продолжение рассказа о пряно-вкусовых растениях для стильного кухонного садика.