Без нитратов и пестицидов: в Молдове прошли проверки арбузов

В Молдове начались проверки овощей и фруктов, но в первую очередь арбузов. Инспекторы Агентства по пищевой безопасности берут пробы прямо на полях. Нашли ли вредные вещества, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку.

Допустимая норма нитратов для арбуза — 60 миллиграммов на килограмм. В бахчевых с поля сельхозпроизводителя Константина Попеску в два раза меньше.

«Я использовал органические удобрения, и, когда была засуха, запускал ирригационную систему. Для меня важно иметь качественный продукт. Пусть он будет не таким большим, зато красным и сладким», — утверждает фермер.

Перед тем как арбузы Константина попадут к покупателю, их еще раз проверят санитарные инспекторы. В разгар сезона Агентство по пищевой безопасности возьмет 300 проб на пестициды и 250 на нитраты. И уже в лабораторных условиях специалисты протестируют на безопасность десятки видов овощей и фруктов, собранных по всей стране.

Призываем потребителей, когда они отовариваются в ларьках, спрашивать у продавцов сертификаты соответствия любо отчет о лабораторных исследованиях, а также стараться покупать овощи и фрукты напрямую у производителя, мыть их и не употреблять вместе с алкоголем», — говорит замначальника Управления по наблюдению за продукцией растительного происхождения Андрей Константинович.

Проверят всех: и тех, кто выращивает овощи, и тех, кто ими торгует. Сертификат соответствия должен быть у каждого.

«На каждый овощ или фрукт свой сертификат. Вот есть на картошку, огурцы, помидоры, арбуз», — показывает продавец Анастасия Жосан.

С документами у Анастасии действительно все в порядке, а вот место она выбрала неправильное. По закону торговать продуктами у дороги запрещено. Женщины об этом знают, но оборот тут хороший. Покупателей соседство с трассой не смущают.

«А где сейчас чего не запрещено. Если послушать телевизор и радио, то вообще зубы вот так вот снять, на полку положить и ничего не есть. Лучше не жить тогда. А надо радоваться!», — уверена покупательница Людмила Тимофеева

Наличие пестицидов и нитратов в овощах и фруктах проверяют в течение всего года. Под прицелом и импортная продукция.

Содержание нитратов выше нормы пока показали 14 проб. Одна на импортную дыню, остальные на кабачки, раннюю капусту, баклажаны. Все овощи, а это 1200 килограммов, были уничтожены прямо на плантациях. Штрафы за выращивание вредной продукции в Молдове не предусмотрены.

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