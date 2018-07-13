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Товары с растительными жирами могут запретить продавать на полках с молочной продукцией
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Товары с растительными жирами могут запретить продавать на полках с молочной продукцией 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает запретить продажу продуктов с растительными жирами на одной полке с молочными продуктами. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов правовых актов.
"Так, молочные и молочные составные продукты — продукты, произведенные без использования немолочного жира (например, йогурты с фруктовым наполнением), — должны будут размещаться отдельно от молокосодержащих и иных продуктов, произведенных с замещением молочного жира… Это не означает, что данная продукция опасна для здоровья и не может употребляться в пищу, однако у потребителя должна быть возможность легко отличать такие виды молочной продукции", — говорится в пояснительной записке.
Эта норма позволит покупателям избежать путаницы при выборе молочной продукции, а также сделает процесс ориентации в ассортименте более удобным, поскольку потребитель будет четко понимать, какой вид молочной продукции покупает, считают авторы документа. Кроме того, по их мнению, изменение будет способствовать развитию конкуренции.
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