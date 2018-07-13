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Молочные продукты и растительные жиры разведут по разным полкам
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Молочные продукты и растительные жиры разведут по разным полкам 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов правовых актов.
Документ разработан для упрощения выбора потребителями молочной продукции, говорится в пояснительной записке. Сейчас вместе с традиционными молочными продуктами в магазинах можно встретить схожие с ними молокосодержащие продукты, произведенные с замещением молочного жира, отмечают в ведомстве.
"В соответствии с действующим законодательством в молокосодержащих продуктах до половины молочного жира может быть замещено жиром немолочного происхождения: например, растительным. Вместе с тем в составе иных пищевых продуктов, произведенных с замещением молочного жира, молочный жир может отсутствовать вовсе", — говорится в пояснительной записке.
Это не означает, что такая продукция опасна для здоровья и не может употребляться в пищу, однако у потребителя должна быть возможность легко отличать такие виды молочной продукции, считают в Минпромторге. Поэтому ведомство предлагает установить требование к раздельному размещению видов молочной продукции в торговом зале или других местах продажи в зависимости от их компонентного состава.
"Так, молочные и молочные составные продукты — продукты, произведенные без использования немолочного жира (например, йогурты с фруктовым наполнением), должны будут размещаться отдельно от молокосодержащих и иных продуктов, произведенных с замещением молочного жира", — говорится в пояснительной записке.
В Минпромторге рассчитывают, что изменения не только позволят покупателям избежать путаницы, но и поспособствуют развитию конкуренции.
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