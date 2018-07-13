Молочные продукты и растительные жиры разведут по разным полкам

Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов правовых актов.

Документ разработан для упрощения выбора потребителями молочной продукции, говорится в пояснительной записке. Сейчас вместе с традиционными молочными продуктами в магазинах можно встретить схожие с ними молокосодержащие продукты, произведенные с замещением молочного жира, отмечают в ведомстве.

"В соответствии с действующим законодательством в молокосодержащих продуктах до половины молочного жира может быть замещено жиром немолочного происхождения: например, растительным. Вместе с тем в составе иных пищевых продуктов, произведенных с замещением молочного жира, молочный жир может отсутствовать вовсе", — говорится в пояснительной записке.

Это не означает, что такая продукция опасна для здоровья и не может употребляться в пищу, однако у потребителя должна быть возможность легко отличать такие виды молочной продукции, считают в Минпромторге . Поэтому ведомство предлагает установить требование к раздельному размещению видов молочной продукции в торговом зале или других местах продажи в зависимости от их компонентного состава.

"Так, молочные и молочные составные продукты — продукты, произведенные без использования немолочного жира (например, йогурты с фруктовым наполнением), должны будут размещаться отдельно от молокосодержащих и иных продуктов, произведенных с замещением молочного жира", — говорится в пояснительной записке.

В Минпромторге рассчитывают, что изменения не только позволят покупателям избежать путаницы, но и поспособствуют развитию конкуренции.