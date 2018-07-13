Народные средства для избавления от тли на деревьях

Тля считается одним из самых опасных врагов для любых сельскохозяйственных культур. Высокая скорость размножения позволяет ей в короткие сроки охватывать здоровую площадь деревьев, кустарников и ближайших насаждений, нанося им непоправимый вред. Питаясь соком, вредители ослабляют сопротивляемость заболеваниям, провоцируют снижение урожайности и замедление роста. В некоторых случаях растения могут погибнуть.

Поэтому так важно своевременно заметить мелких паразитов и разобраться, как избавиться от тли на деревьях. Для этих целей желательно использовать народные средства, которые, в отличие от инсектицидов, не содержат вредных примесей, способных проникнуть в ткани плодов и впоследствии навредить вашему здоровью.

Народные методы

Используя народные рецепты против тли, вы должны осознавать, что большинство из них лишь отпугивают вредителей, а не уничтожают их. Каждое средство необходимо использовать не менее 3 раз с перерывом в неделю.

yandex_ad_1 Обработка проводится вечером, чтобы исключить ожог листьев из-за солнечных лучей, попадающих на капельки влаги. После дождя, опрыскивание обязательно повторяется.

Ниже вы найдете популярные и эффективные методы борьбы с насекомыми-вредителями:

Мыльный раствор. Вы можете приготовить несколькими способами. В ведро добавьте 300 грамм натертого хозяйственного, 100 грамм дегтярного или 125 миллилитров жидкого мыла. Хорошо размешайте и обработайте растения.

Чесночный настой. Насыпьте в литровую емкость 200 грамм измельченных чесночных долек, залейте водой, закройте крышкой. Настой будет готов через 5 дней. Для приготовления рабочего раствора разведите 25 миллилитров полученного средства в 10 литрах воды.

Нашатырный спирт. В 5 литрах жидкости растворите 20 миллилитров нашатыря и 15 миллилитров жидкого дегтярного мыла.

Зольный раствор. В ведро жидкости всыпьте 200 грамм золы, доведите до кипения, добавьте 50 грамм натертого хозяйственного мыла.

Чистотел. Возьмите 400 грамм свежего или 100 грамм высушенного растения, залейте литром воды. По истечении 24 часов потомите на слабом огне 30 минут. Перед использованием процедите.

Одуванчик. Соберите 700 грамм сырья вместе с корневищем и цветками, залейте ведром теплой воды. Через 5 часов отфильтруйте осадок.

Настойка крапивы — еще один способ, как избавиться от тли на деревьях, используя народные средства. Соберите 500 грамм листьев и стеблей растения (без семян), залейте 5 литрами воды и оставьте на 5 суток. Перед применением процедите.

Кальцинированная сода. 30 грамм порошка соедините с 1 литром жидкости и 15 миллилитрами мыла. Опрыскивать можно любые деревья и кустарники даже во время плодоношения. Плюс, это отличное средство от мучнистой росы.

Пищевая сода. В 1 литре воды растворите 15 грамм соды. Раствор необходимо использовать каждые 5 дней.

Жгучий перец. Измельчите 100 грамм сырья, залейте 1 литром воды, доведите до кипения и протомите 60 минут на слабом огне, предварительно накрыв крышкой. Дайте постоять 48 часов, отфильтруйте осадок, внесите 40 грамм измельченного хозяйственного мыла. Для приготовления рабочего раствора, разведите полученное средство с водой в пропорции 1:10.

Дурман. 1 килограмм высушенного сырья залейте ведром воды и оставьте на 24 часа. Процедите, добавьте 30 грамм мыла. Раствор способен уничтожить тлю даже на запущенной стадии.

Помидорная ботва. Соберите 5 килограмм листьев и стеблей томатов, залейте водой, прокипятите 30 минут, добавьте 30 грамм мыла. Перед использованием отвар нужно разбавить водой в соотношении 1:3.

yandex_ad_2 Обязательно соблюдайте рецептуру. Превышение дозировки чревато ожогами листьев. Кроме этого, эффективность выбранного рецепта следует проверить на одном дереве и только после этого переходить к массовой обработке.

include_poll1980

Если количество вредителей после пробного опрыскивания не уменьшилось, стоит воспользоваться другим рецептом.

Профилактика против появления тли Чтобы не задаваться вопросом, как избавиться от тли на деревьях и не искать самые действенные народные средства, советуем вам взять на вооружение профилактические меры. Они значительно снизят вероятность появления тли на вашем приусадебном участке:

своевременно вносите подкормки, исключите избыток азота в почве;

в жаркое время не забывайте поливать деревья методом дождевания;

проводите зяблевую вспашку приствольных кругов, вырезайте волчки и прикорневую поросль. Так вы избавитесь от яиц тли, оставленных там на зимовку;

своевременно удаляйте сорную траву, опавшие с деревьев листья и плоды;

уничтожайте муравейники на участке. Эти насекомые — главные переносчики тли. Если совсем не получается от них избавиться, насыпьте вокруг ствола слой древесной золы. Можно также установить ловчий пояс. Просто пропитайте бинт березовым дегтем, и обмотайте ствол на высоту 10 сантиметров. Эти нехитрые ловушки не позволят муравьям пробраться на ваши деревья;

осенью и весной обязательно белите стволы плодовых культур. Перед этим их нужно тщательно очистить жесткой щеткой, трещины и повреждения промыть железным купоросом, обработать садовым варом.

Теперь вы знаете, как избавиться от тли на деревьях, используя народные средства. Обязательно нужно опрыскивать растений в период формирования бутонов, по окончании цветения и за 14 дней до сбора урожая. Только помните, что после использования отвара картофельной и томатной ботвы, табака, дурмана, плоды не разрешается употреблять в пищу на протяжении 10 дней после обработки.