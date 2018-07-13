Роспотребнадзор опубликовал памятку по поведению в жаркую погоду

В частности, специалисты ведомства предлагают ограничить время проведения на улице и снизить физические нагрузки до минимума. При выходе на улицу Роспотребнадзор рекомендует «надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками».

Тем же, кто имеет возможность не покидать помещения, ведомство советует проветривать комнаты, либо включать вентиляторы или кондиционеры. Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не употреблять жирную пищу и уменьшить количество блюд из мяса в рационе, а перейти на малокалорийную и легко усваиваемую пищу — свежие овощи и фрукты и употреблять «большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков».

Сегодня НГС также сообщал о том, что в предстоящие выходные в воздухе над Новосибирском скопятся загрязняющие вещества.