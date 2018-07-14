Меню смерти: наиболее опасные блюда мира

По мнению ученых наслаждение, которое человек получает от еды, похоже на наслаждение от интимной близости. Тем не менее не вся пища, которую мы едим, может быть полезной. Оказывается, от некоторых продуктов может быть «передозировка», а другие блюда и вовсе смертельно опасны, если не знать правил их употребления.

Рыба фугу

Пожалуй, это блюдо самое известное своими «смертельными» свойствами. Такую рыбу подают в Корее, Японии и Сингапуре — ее тонко нарезают и едят в сыром виде как сашими. Само мясо рыбы не несет в себе угрозы, а вот печень, которую некоторые считают наиболее вкусной частью, содержит тетродоксин нейротоксина. Он приводит к головокружению, мышечной слабости и в худшем случае — к летальному исходу. Впрочем, вы редко где можете встретить ресторан, где подают печень фугу. В Японии, например, блюда с печенью этой рыбы запрещено подавать в ресторанах.

Салат koi pla Этот салат был придуман в восточных регионах Таиланда и в его составе — печень свежей рыбы, соус с пряностями, сок лайма и щепотка красных живых муравьев. По мнению ученых, этот салат часто связывают с возрастающим риском рака — в тех местностях, где блюдо пользуется популярностью, рак печени составляет 50% от всех случае онкологии. Чаще всего причина кроется именно в паразитических плоских червях, находящихся внутри рыбы.

“Пагпаг”

На самом деле «пагпаг» — это не блюдо, а термин, используемый для описания уличной еды. Нет, речь идет не о привычном нам стритфуде, а именно о тех продуктах, которые вытаскивают из мусорных баков. В переводе с тагальского, «пагпаг» буквально значит «отряхнуть пыль и грязь». Конечно, такая практика питания приводит к многим инфекционным заболеваниям, холере, гепатиту А, брюшному тифу. Увы, но в бедных странах такая практика очень распространена.

Маниока

Другое название маниоки — кассава. Это съедобное растение, содержащее в себе много крахмала, распространено в Америке, странах Карибского бассейна, Африке и Азии. Более чем для 500 миллионов человек это растение является основным источником калорий, который распространен, несмотря на то, что вещество в его составе способно образовывать цианид. Чтобы обезопасить растение, необходимо его тщательно вымыть и высушить. Однако не все достигают идеального «приготовления» и все чаще фиксируются случаи госпитализации после плохо обработанной маниоки.

Карамбола

Вероятно, вы видели аппетитные «звездочки» карамболы на упаковках соков или в рекламе. А может, вам даже удалось попробовать этот экзотический фрукт. Однако, вероятнее всего, вы не догадывались, что это лакомство может быть опасным. Все дело в нейротоксине карамбоксине. Если с вашим иммунитетом все в порядке, организм разрушит это вещество самостоятельно. Но если у вас есть проблемы с почками, одного стакана сока карамболы достаточно, чтобы получить сильнейшую интоксикацию. ​