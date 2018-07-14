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Классическая домашняя пицца из простых продуктов
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Классическая домашняя пицца из простых продуктов 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Приготовить пиццу сможет каждый, главное — желание. Обычная домашняя пицца готовится из простых продуктов: помидоры, сыр, колбаса или сосиски, майонез и кетчуп. Чтобы сэкономить время, тесто можно купить готовое.
Пицца домашняя/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
800 г готового дрожжевого теста,
4 сосиски или 300 г обезжиренной вареной колбасы,
2 помидора,
2 небольшие луковицы,
250 г любого сыра,
150 г майонеза,
3 ст. ложки кетчупа,
растительное масло.
Приготовление:
Готовое тесто выложить на посыпанную мукой рабочую поверхность и раскатать в пласт соответствующего размера (зависит от размера противня). Выложить на смазанный маслом противень и дать четверть часа постоять.
Тем временем сосиски (или колбасу) нарезать тонкими кружками (ломтиками). Помидоры вымыть и, удалив место прикрепления плодоножки, нарезать кружками. Репчатый лук очистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на крупной терке.
Пласт теста хорошо промазать кетчупом. Подготовленные и измельченные ингредиенты выложить слоями: кружки сосисок, кружки помидоров, кольца лука. Сверху смазать майонезом и посыпать тертым сыром.
Духовку нагреть до +180°С. Противень поставить в духовку на 30-40 минут. Когда тесто пропечется (легко проверяется деревянной палочкой), из духовки вынуть и дать немного остыть. Пиццу разрезать на кусочки и подать горячей.
Время приготовления: 50 минут.
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