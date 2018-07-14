Сохраняем молодость и красоту: 7 важных продуктов для женщин

Чтобы всегда выглядеть свежей и отдохнувшей и чувствовать себя в тонусе, женщинам важно включать в свой рацион определенные продукты. Рассказываем, какие.

В жирной красной рыбе (лососе, горбуше, тунце и семге) содержатся важные для женского здоровья вещества. Это Омега-3 кислоты, отвечающие за эластичность и упругость кожи и защищающие ее мембрану от повреждения. Помимо этого, Омега-3 способствует укреплению сердечной мышцы и помогает защитить клетки мозга.

Желательно, чтобы красная рыба присутствовала в вашем рационе хотя бы раз в неделю: так вы сможете отдалить преждевременное появление морщин и всегда выглядеть свежей и отдохнувшей.

Авокадо — едва ли не самый важный продукт для всех, кто хочет питаться сбалансированно и полезно. Этот продукт содержит много витаминов, в том числе — известный антиоксидант витамин Е, защищающий ткани организма от повреждений, витамин К, положительно влияющий на кровеносную систему и укрепляющий кости, и витамин А, продлевающий молодость и сохраняющий упругость кожи.

Чистота снаружи зависит от чистоты внутри: состояние кожи во многом определяется процессами, проходящими в вашем организме. Авокадо незаменим и в этом случае, ведь он очищает организм, поскольку содержит много клетчатки и аминокислоту глютатион, нормализующие пищеварение.

В куриных яйцах содержится целый комплекс питательных веществ, необходимый человеку для нормального функционирования. Пользу этого продукта для женского организма нельзя недооценивать: яйца богаты витаминами В, D и Е, а также аминокислотами.

К тому же в составе куриных яиц присутствует селен — мощный антиоксидант, улучшающий иммунитет, стимулирующий работу щитовидной железы и защищающий организм от свободных радикалов, продлевая молодость и укрепляя здоровье.

Важно, что селен, содержащийся в яйцах, может также защитить вашего будущего ребенка: в «сотрудничестве» с фолиевой кислотой он сокращает риск врожденных дефектов.

Цитрусовые, да и вообще любые продукты, богатые витамином С, можно считать главными продуктами для женской красоты. Дело не только в укреплении иммунной и нервной систем и повышении защитных функций организма: витамин С, помимо прочих свойств, обладает способностью укреплять и защищать клетки кожи, предотвращая их разрушение. В вашем ежедневном рационе обязательно должны присутствовать продукты-рекордсмены по содержанию витамина С. Это прежде всего все цитрусовые фрукты и ягоды (клюква, черная смородина). Летом стоит обратить особое внимание на манго: этот фрукт богат не только важными для женского здоровья витаминами, но и антиоксидантом зеаксантином, который поможет сохранить остроту вашего зрения и снизит негативный эффект от долгой работы за компьютером.

Капуста — недорогой и в очень полезный продукт, незаменимый для здоровья в любой сезон. Абсолютно все виды капусты содержат много витамина С и антиоксиданты, отвечающие за здоровье кожи и проницаемость стенок сосудов, тем самым укрепляя сердечно-сосудистую систему.

Особенно полезны для женского организма цветная капуста и брокколи. Помимо того, что они полезны для кожи из-за высокого содержания антиоксидантов и Омега-3 жирных кислот, эти продукты защищают зрение, а также эффективно регулируют метаболизм из-за отрицательной калорийности (например, на переваривание брокколи организм тратит больше калорий, чем в ней содержится).

Во всех бобовых содержатся сложные органические соединения сапонины, укрепляющие иммунную систему, поддерживающие баланс сахара в крови и понижающие риск роста уровня холестерина.

Любые зернобобовые культуры богаты ценными антиоксидантами и растительным белком, который легко усваивается организмом: так, многие девушки с удовольствием включают фасоль и чечевицу в свой постоянный рацион, поскольку эти низкокалорийные продукты позволяют быстро и надолго утолить голод, при этом не навредив фигуре.

Бобовые помогают обеспечить организм всеми необходимыми «витаминами красоты», а именно — витаминами С, В и РР, а также витамином А, способствующим регенерации клеток и укрепляющим женское здоровье.

Следя за своим самочувствием и заботясь о состоянии кожи, важно помнить и о здоровье своих волос, зубов и ногтей. За это отвечают продукты, богатые кальцием. Больше всего кальция, который лучше всего усваивается нашим организмом, можно найти в молочных продуктах — например, качественных сырах и натуральном йогурте.

Включая в свой рацион разные молочные продукты, мы «подключаемся» к отличному источнику полезного белка, аминокислот и витаминов. Некоторые продукты обладают уникальными качествами: кефир, например, славится своими очищающими свойствами, а творог считается важнейшим продуктом для беременных и кормящих женщин, поскольку он необыкновенно полезен для растущего организма.