Идеальный десерт: 9 советов начинающему кондитеру

Хороший и вкусный десерт — достойное завершение любого застолья. Но приготовить такой десерт удается далеко не всем. Даже опытные кондитеры порой совершают ошибки, что уж говорить о новичках в этом деле.

На самом деле приготовить вкусный десерт не так уж и сложно. Главное, соблюдать все рекомендации и придерживаться рецептуры. Если вы любите заниматься приготовлением выпечки и десертов, то эти 9 несложных хитростей вам обязательно понадобятся.

Самое главное в приготовлении десертов, а особенно выпечки, — следовать рецептуре. Конечно, никто не отрицает, что экспериментировать с ингредиентами можно и иногда даже нужно. Но только в том случае, если вы точно уверены в конечном результате. К примеру, введение меда в выпечку может сделать ее не такой влажной и воздушной. Вы же не хотите получить такой десерт?

Поэтому, решив приготовить сладости, обязательно соблюдайте последовательность действий и пропорции. Старайтесь не смешивать хаотично все продукты. Иначе вместо мягкого и пористого теста вы получите твердый комок, который уж точно никому не придется по вкусу.

К этому немаловажному этапу приготовления большинство хозяек относятся халатно. И очень зря! Ведь именно просеивание муки главным образом влияет на структуру выпечки, а также на то, как быстро она поднимется в духовке. Просеивание муки позволяет стать выпечке более воздушной, поскольку между ее крупинками появляется больше пузырьков воздуха. Соответственно и дрожжи в составе теста начинают быстрее вступать в реакцию.

Делайте эту процедуре перед готовкой десерта. А если есть время, то вообще просеивайте муку дважды. Так вы точно будете уверены в пышности и нежности текстуры вашей выпечки.

Практически каждая хозяйка при приготовлении десертов использует в качестве измерителя веса обычный граненный стакан. С одной стороны — это очень удобно и во многих рецептах вес ингредиентов указывается именно в стаканах. Но есть в такой манипуляции один нюанс. Измерение ингредиентов стаканом ненадежно, потому что на выходе может получится разный вес продукта. Кроме того, в процессе приготовления можно ошибиться с пропорциями, отмеряя на глаз половину или четверть стакана.

Если вы хотите получить идеальный десерт, обзаведитесь кухонными весами. С ними вы будете точно уверены в результате проделанной работы.

Мало кто знает, но для создания определенного вида кондитерских изделий требуются яйца разного возраста. Так, к примеру, для приготовления мороженого лучше выбирать свежие яйца. А вот для приготовления безе предпочтение отдавайте старым. Здесь вполне логично может возникнуть вопрос: «А как же это сделать?»

Определить возраст куриных яиц можно с помощью обычной миски, наполненной водой. Положите в миску яйцо и проследите за его поведением. Если яйцо падает на дно миски — значит оно свежее. Если же оно поднимается тупым концом вверх — более старое. А вот если оно всплывет на поверхности воды, то его лучше выбросить.

Использовать одну и ту же утварь для приготовления десертов, гарниров, мясных и рыбных блюд нельзя. Если вы не хотите, чтобы приготовленная выпечки имела привкус соленых продуктов и обладала отдаленными нотками их аромата, разделите кухонные ножи, доски и лопатки. А если инструментов на кухне недостаточно — обязательно приобретите новые, специально для десертов. Так ваши сладкие угощения точно не станут солеными и не приобретут запах других продуктов.

Когда начинаете готовить десерт, не забывайте следить за временем. Если в рецепте указано, что бисквит должен выпекаться 30 минут, поставьте таймер на 28 минут. Не отходите далеко от кухни, пока выпечка находится в духовке. Когда почувствуете приятный аромат, проверьте выпечку. Доверяйте своему чутью больше, чем рецептуре, и таким образом вы точно избежите пригорания десерта.

Оказывается, что масло с неправильной температурой способно испортить практически любой десерт. При использовании растопленного до жидкой консистенции масла для приготовления пирожных и кексов, тесто не будет пористым и плохо поднимется. Чаще всего для десертов должно использоваться масло комнатной температуры, которое при нажатии на него пальцем будет легко разминаться. А вот для приготовления сдобы и печенья масло должно быть совершенно другим. Для такого теста важно, чтобы масло лишь слегка подтаяло после хранения в холодильнике. В противном случае вам никогда не удастся добиться аппетитной золотистой корочки.

Не ограничивайтесь банальными идеями и используйте для выпечки разные виды муки. Из пшеничной муки получается прекрасное песочное тесто, а из овсяной — вкусное печенье и блины. Для приготовления пирожных и бисквитов очень подходит смесь из пшеничной и овсяной муки. А вот гречневая мука способна придать выпечке не только особый и ароматный вкус, но и реальную пользу. Гречневую муку можно смело использовать для приготовления кексов, блинов и пирогов.

При выборе муки для выпечки обращайте внимание и на содержание в ней белков. Из той муки, где более высокое содержание белка, обычно получаются отменные хлебобулочные изделия и пироги. Продукт же с минимальным содержанием белка лучше использовать для приготовления пышных тортов, пирожных и капкейков.

Если вы привыкли выпекать десерты прямо на противене, скорее меняйте свою привычку. Используйте пергаментную бумагу. Так вы избежите подгорания дна и непропеченной верхушки десерта. К тому же это позволит избежать неприятной участи долго стоять у раковины и оттирать нагар с противня. При необходимости можно даже сложить пергаментную бумагу вдвое — так она еще и будет лучше удерживать тепло.