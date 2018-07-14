4 рецепта смузи из меню московских ресторанов 

196 calories
Смузи с курагой и черносливом
Рецепт от бренд-шефа сети ресторанов «Хищnik Стейкs & Burgers» Александра Грицай. Смузи с курагой и черносливом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 196 ккал
Ингредиенты
Курага 30 г Чернослив 30 г Хлопья (овсяные) 40 г Йогурт (питьевой натуральный холодный) 25 мл Мёд 20 г Смешайте все ингредиенты в блендере до состояния смузи.
По желанию добавьте несколько маленьких кубиков льда и снова смешайте.
185 calories
Смузи с малиной и клюквой
Рецепт от бар-менеджера сети ресторанов Burger & Pizzetta Олега Кашина. Смузи с малиной и клюквой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 185 ккал
Ингредиенты
Малина (свежая) 80 г Морс (клюквенный) 100 мл Ананас (очищенный) 80 г Банан ⅓ шт. Сироп (агавы) 15 мл Мята (свежая) для украшения
Смешайте все ингредиенты в блендере с шестью кубиками льда до состояния смузи.
Украсьте листиком мяты.
101 calories
Смузи Green Romance
Рецепт от шеф-бармена паназиатского ресторана Madame Wong Назира Исхакова. Смузи Green Romance СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 7 минут PT7M PT7M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 101 ккал
Ингредиенты
Шпинат (свежий) 50 г Сок (яблочный фреш с мякотью) 150 мл Сок (ананасовый фреш с мякотью) 100 мл Непосредственно перед приготовлением смузи выжмите ананасовый и яблочный сок с мякотью. Советуем использовать зелёные яблоки.
Измельчите в блендере свежий шпинат и добавьте в смесь соков.
Смешайте все ингредиенты в блендере.
Перелейте смузи в стакан. Для украшения можно использовать листья шпината или дольку ананаса.
172 calories
Тропический смузи
Рецепт от бар-менеджера сети итальянских ресторанов IL Forno Олега Кашина. Тропический смузи СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 172 ккал
Ингредиенты
Маракуйя (мякоть) 50 г Ананас 50 г Банан 60 г Сок (апельсиновый фреш) 100 мл Мята (свежая) 4 листика
Смешайте все ингредиенты в блендере с семью кубиками льда до состояния смузи.
Перелейте в бокал и украсьте листиками мяты.
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