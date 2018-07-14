4 рецепта смузи из меню московских ресторанов

196 calories

Смузи с курагой и черносливом

Рецепт от бренд-шефа сети ресторанов «Хищnik Стейкs & Burgers» Александра Грицай. Смузи с курагой и черносливом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 196 ккал

Ингредиенты

Курага 30 г Чернослив 30 г Хлопья (овсяные) 40 г Йогурт (питьевой натуральный холодный) 25 мл Мёд 20 г Смешайте все ингредиенты в блендере до состояния смузи.

По желанию добавьте несколько маленьких кубиков льда и снова смешайте.

185 calories

Смузи с малиной и клюквой

Рецепт от бар-менеджера сети ресторанов Burger & Pizzetta Олега Кашина . Смузи с малиной и клюквой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 185 ккал

Ингредиенты

Малина (свежая) 80 г Морс (клюквенный) 100 мл Ананас (очищенный) 80 г Банан ⅓ шт. Сироп (агавы) 15 мл Мята (свежая) для украшения

Смешайте все ингредиенты в блендере с шестью кубиками льда до состояния смузи.

Украсьте листиком мяты.

101 calories

Смузи Green Romance

Рецепт от шеф-бармена паназиатского ресторана Madame Wong Назира Исхакова. Смузи Green Romance СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 7 минут PT7M PT7M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 101 ккал

Ингредиенты

Шпинат (свежий) 50 г Сок (яблочный фреш с мякотью) 150 мл Сок (ананасовый фреш с мякотью) 100 мл Непосредственно перед приготовлением смузи выжмите ананасовый и яблочный сок с мякотью. Советуем использовать зелёные яблоки.

Измельчите в блендере свежий шпинат и добавьте в смесь соков.

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Перелейте смузи в стакан. Для украшения можно использовать листья шпината или дольку ананаса.

172 calories

Тропический смузи

Рецепт от бар-менеджера сети итальянских ресторанов IL Forno Олега Кашина. Тропический смузи СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 172 ккал

Ингредиенты

Маракуйя (мякоть) 50 г Ананас 50 г Банан 60 г Сок (апельсиновый фреш) 100 мл Мята (свежая) 4 листика

Смешайте все ингредиенты в блендере с семью кубиками льда до состояния смузи.

Перелейте в бокал и украсьте листиками мяты.

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