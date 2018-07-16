Молоко без молока и творог без коровы: помочь должна новая маркировка молочной продукции

Вступают в силу новые правила маркировки молочных продуктов. Производители теперь обязаны указывать на молокосодержащих товарах наличие или отсутствие растительных масел. А на упаковках не должно быть названий, которые могут ввести в заблуждение покупателей. За несоблюдение требований технических регламентов грозит штраф до миллиона рублей.

Кухонные хлопоты Татьяны Ермолаевой: приготовление завтрака начинается с пробы сливочного масла. Как поведет себя в воде — растворится или останется на поверхности?

— Это молочный продукт, который можно употребить, и я буду спокойна за детей, что у нас не заболят животы.

А это — уже лабораторные исследования: во Всероссийском государственном центре качества и стандартизации берут на анализы сотни образцов молока. Результаты — удручающие.

— Если в молочной продукции мы обнаружим фитостерины, это будет значить, что там добавлен растительный жир.

По данным органов госнадзора, каждая третья бутылка молока — заменитель. В составе — растительные и даже животные жиры. Некоторые добавки и в лабораторных условиях распознавать все сложнее.

"В последнее время на рынке появились заменители молочного жира на основе животных, которые на данный момент очень трудно выявить", — рассказывает старший научный сотрудник Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Александр Кожушкевич.

Ужесточить контроль за качеством продукции решили в Министерстве сельского хозяйства

"В наименовании должно быть написано в отдельной графе в отдельном поле с выделением контрастным шрифтом, обязательно с указанием на наличие в продукте растительных и в том числе пальмовых масел", — говорит заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут

Если это лишь имитация, на упаковке должна быть особая яркая метка. Формулировка четкая: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».

"В названии нельзя будет использовать такие понятия как «сырочек», «творожочек», «сметанка». Обязательно название должно соответствовать требованиям технического регламента", — говорит начальник Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

Рынок на юге Москвы: цены — высокие, продукты — якобы фермерские. Продавец настаивает: творог натуральный, без добавок, из цельного молока. 360 рублей за килограмм.

— А можно мне 700 граммов 9-процентного творога?

Покупаем фермерский творог на развес и в упаковке, отправляем пробы в лабораторию Роспотребнадзора.

"В твороге, произведенном официальным производителем, жиров растительного происхождения не обнаружено. В твороге, приобретенном на рынке, обнаружены жиры растительного происхождения", — говорит начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

"Тот полезный органический кальций, которым мы хотим насытить наш организм, превращается в нерастворимую кальциевую соль, которая в итоге забивает наши сосуды", — говорит кандидат медицинских наук Марина Колесниченко

В Роспотребнадзоре считают, что вслед за введением спецмаркировки пора ужесточать и систему наказаний.

"Роспотребнадзор выступил за введение уголовной ответственности за производство фальсификата", — говорит Надежда Раева.

Это подмосковное фермерское хозяйство работает уже 67 лет. Закупочная цена литра молока, которое идет здесь по трубам — 20 рублей. В магазине оно станет на порядок дороже, но если переработчики соберутся добавить в него, например, растительное масло, себестоимость, конечно, упадет в разы.

Здесь сами заготавливают сено для коров и сами делают из натурального молока творог и сыры. Введение новых правил маркировки восприняли с облегчением.

"Производители, которые выставляют продукт с растительными жирами, будут немножко в другом сегменте работать изначально", — говорит председатель правления сельхозпредприятия Алексей Дорошков.

Переработчикам дали полгода на то, чтобы привести упаковку в порядок и написать на ней правду.