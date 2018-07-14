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Роспотребнадзор обязал производителей писать о заменителях молочного жира на упаковках
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Роспотребнадзор обязал производителей писать о заменителях молочного жира на упаковках 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Роспотребнадзоре заявили, что с 15 июля название продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Под термином — «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», понимается продукт переработки молока, произведенный с замещением молочного жира в количестве не более 50%", — пояснили в ведомстве.
Как отмечается, на упаковке продукции также должна указывается информация о наличии в продукте растительных масел.
При этом данная информация должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки.
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