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3 рецепта маринада для самого вкусного шашлыка на вашей вечеринке
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3 рецепта маринада для самого вкусного шашлыка на вашей вечеринке 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Маринад для свинины (на 1 кг)
Ингредиенты:
мед — 2 ст. л. ;
уксус бальзамический — 100 мл;
орегано — 1 ч. л. ;
соль — 1 ст. л. ;
перец черный молотый — 1 ч. л. ;
лук репчатый — 1 шт. ;
масло растительное — 1 ст. л.
Способ приготовления
Смешать все ингредиенты, замариновать мясо.
Маринад для мяса (курица/свинина/баранина) на 1 кг  Ингредиенты:
йогурт натуральный — 1 стакан;
мята — 2-3 ветки;
кинза свежая — 1/4 пучка;
соль — 1 ч.л. ;
перец черный молотый — по вкусу
лимонный сок — 1/2 лимона;
масло растительное — 1 ст.л. ;
пажитник молотый — 1/2 ч.л.
Способ приготовления
Смешать все ингредиенты, добавить рубленные травы.
Маринад для курицы на 1 кг  Ингредиенты:
соевый соус — 75 мл;
сахар — 1 ст.л. ;
чили соус — 1 ч.л. ;
кунжутное масло — 1 ст.л. ;
чеснок свежий — 3 зубчика;
апельсиновый сок — 1/2 стакана;
молотый кориандр — 1 ч.л.
Способ приготовления
Смешать все ингредиенты, довести до кипения, но не кипятить. Остудить маринад и замариновать в нем курицу.
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