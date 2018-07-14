3 рецепта маринада для самого вкусного шашлыка на вашей вечеринке

Маринад для свинины (на 1 кг)

Ингредиенты:

мед — 2 ст. л. ;

уксус бальзамический — 100 мл;

орегано — 1 ч. л. ;

соль — 1 ст. л. ;

перец черный молотый — 1 ч. л. ;

лук репчатый — 1 шт. ;

масло растительное — 1 ст. л.

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты, замариновать мясо.

Маринад для мяса (курица/свинина/баранина) на 1 кг Ингредиенты:

йогурт натуральный — 1 стакан;

мята — 2-3 ветки;

кинза свежая — 1/4 пучка;

соль — 1 ч.л. ;

перец черный молотый — по вкусу

лимонный сок — 1/2 лимона;

масло растительное — 1 ст.л. ;

пажитник молотый — 1/2 ч.л.

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты, добавить рубленные травы.

Маринад для курицы на 1 кг Ингредиенты:

соевый соус — 75 мл;

сахар — 1 ст.л. ;

чили соус — 1 ч.л. ;

кунжутное масло — 1 ст.л. ;

чеснок свежий — 3 зубчика;

апельсиновый сок — 1/2 стакана;

молотый кориандр — 1 ч.л.

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты, довести до кипения, но не кипятить. Остудить маринад и замариновать в нем курицу.