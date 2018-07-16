Кабачки по-корейски: самый вкусный рецепт

Кабачок является легкоусвояемым овощем, который содержит кальций, фосфор, железо, витамин C, клетчатку, полезные углеводы и т. д. Все самые вкусные рецепты из него несут исключительную пользу для организма.

К примеру, кабачки по-корейски быстрого приготовления требуют минимального количества времени и съедаются зараз.

Кабачки по-корейски

Невероятно вкусная летняя закуска. На ее приготовление уйдет не больше 1,5 минут. Овощи получаются очень нежными, не хрустящими. Если нет под рукой смеси корейских пряностей, можно их заменить куркумой, несколькими видами острых перцев, базиликом и кориандром.

yandex_ad_1 Ингредиенты:

2 шт. кабачка;

2 шт. болгарского перца;

2 шт. моркови;

укроп, петрушка;

соль по вкусу.

Для заправки:

1,5 ст. л. смеси приправ;

2 ст. л. 9% уксуса;

5 ст. л. постного масла;

3 зубка чеснока.

Приготовление

Все овощи предварительно моем, очищаем.

Кабачки разделяем пополам, трем на специальной корейской терке.

То же действие проделываем с очищенной морковью.

Болгарские перцы режем соломкой, желательно тонкой, тогда они при тепловой обработке быстрее приготовятся.

Все измельченные овощи соединяем в одной емкости, добавляем необходимое количество соли.

Затем делаем заправку. Берем сотейник или сковороду, ставим на огонь, вливаем растительное масло, высыпаем специи. Через 5-7 секунд убираем.

Вкладываем овощи. Тщательно перемешиваем их деревянной лопаткой, чтобы они хорошо пропитались аппетитной заправкой.

Добавляем уксус, измельченный чеснок, мелко порезанную зелень, снова все перемешиваем.

yandex_ad_2 Перекладываем в глубокое блюдо, ставим в холодное место на 1 час. Подаем в качестве отдельной закуски или гарнира для мясных, рыбных блюд.

Кабачки по-корейски с медом

Этот рецепт самых вкусных кабачков по-корейски быстрого приготовления не является диетическим, потому как мед довольно калорийный продукт. Зато смешение остроты и сладости делает готовое блюдо уникальным.

Ингредиенты:

0,5 кг кабачков;

3 шт. зубков чеснока;

2 ст. л. меда;

100 мл подсолнечного масла;

1 ч. л. соевого соуса;

смесь специй;

соль.

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Приготовление

Овощ моем, очищаем, трем на специальной терке, щедро солим, оставляем на полчаса и сливаем.

Чесночные зубки очищаем, мелко режем, затем хорошенько давим лезвием ножа.

В отдельную емкость высыпаем специи, вливаем соус, добавляем мед, чесночную кашицу. Перемешиваем деревянной лопаткой.

На сковороде раскаляем масло, выливаем ароматную смесь и кабачки. Снова мешаем.

Накрываем крышкой, отправляем в холодное место на полчаса.

Ароматные кабачки по-корейски

Невероятный аромат кабачкам придает соединение острого перца, мелко нарубленного чеснока и легкой нотки хорошо прожаренного лука в масле.

Кстати, кунжут, соевый соус добавляются по желанию.

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

300 г моркови;

1 шт. лук;

3-4 зубка чеснока;

2 щепотки кунжута;

соевый соус;

1 ст. л. сахара;

зелень;

1 ст. л. соли.

Для маринада:

8 ст. л. постного масла;

1 ст. л. смеси корейских приправ;

0,5 ч. л. острого перца;

1,5 ст. л. уксуса 9%.

Приготовление

Овощи предварительно промываем в проточной воде, очищаем.

Кабачки и морковь трем на специальной терке.

Высыпаем соль, сахар. Хорошо мешаем все руками и оставляем на 2 часа при комнатной температуре.

Спустя указанное время сливаем образовавшуюся жидкость и отжимаем массу.

Репчатый лук нарезаем полукольцами, а чесночные дольки измельчаем в крошку.

К овощам добавляем чеснок, специи и острый перец.

Отдельно на сильном огне прогреваем масло до появления дыма. Отправляем к нему лук, помешиваем, обжаривая до темно-золотистого оттенка.

Затем вынимаем продукт, а масло добавляем в овощи. Вливаем уксус, немного соевого соуса и мешаем.

Отправляем туда же мелко порезанную зелень. Еще раз хорошо перемешиваем, накрываем сверху и ставим в холодильник до полного остывания.

Кабачки по-корейски с куркумой

Куркума добавит положительных красок в представленный рецепт. И тогда самые вкусные кабачки по-корейски быстрого приготовления будут выглядеть еще аппетитней.

Ингредиенты:

2 кг кабачков;

1 шт. сладкий перец;

1 шт. лук;

100 мл уксуса 9%;

5 ст. воды;

5 ч. л. сахара;

специи по усмотрению;

1 ч. л. куркумы;

1 ч. л. соли.

Приготовление

Основной овощ очищаем, нарезаем кружками, щедро солим на несколько часов. Затем сливаем образовавшийся сок и слегка отжимаем продукт.

Всыпаем 0,5 ч. л. куркумы, тщательно перемешиваем.

С лука снимаем шелуху, режем мелкими кубиками, а перец очищаем от семян. Оба ингредиента отправляем к кабачкам.

Отдельно добавляем в воду сахар, оставшуюся куркуму, уксус. Ставим жидкость на огонь, кипятим, заливаем овощи.

Готовый салат раскладываем по стеклянной таре, накрываем, ставим храниться в холодильник.

Кабачки по-корейски с баклажанами

Здесь не требуется отдельное приготовление заправки. Благодаря наличию в рецепте баклажанов, свежих томатов, закуска получается очень нежной и сытной.

Ингредиенты:

2 шт. кабачка;

2 шт. баклажана;

250 г моркови по-корейски;

2 шт. томата;

зелень, листья салата;

соль.

Приготовление

Овощи промываем, очищаем, нарезаем на длинные тонкие пластины. Солим, держим так минут 20.

Разогреваем масло, добавляем овощи, обжариваем.

Зелень тщательно моем, очень мелко режем, добавляем к моркови по-корейски.

Листья салата промываем и полностью высушиваем.

На плоскую тарелку кладем кабачки с баклажанами, распределяем. На край укладываем морковную начинку.

Заворачиваем в рулет, закрепляем зубочистками и украшаем листьями салата.

Кабачки по-корейски острые

Конечно, самые вкусные быстро приготовленные кабачки по-корейски и так довольно острые. Но этот рецепт исключительно для тех, кто предпочитает мексиканскую кухню.

Ингредиенты:

3 шт. кабачка;

3 зубка чеснока;

100 мл постного масла;

80 мл уксуса 9%;

смесь корейских приправ;

молотый перец;

щепотка перца чили;

сахарный песок, соль.

Приготовление

Овощ тщательно моем, очищаем, режем тонко, выкладываем в глубокую тарелку слоями, каждый присыпая солью, сахаром и приправами.

Массу не трогаем минут 30-40. А пока занимаемся остальными ингредиентами.

Чеснок очищаем, пропускаем через пресс, затем немного давим толкучкой.

Отдельно в небольшой кастрюле соединяем уксус, масло, чеснок, смесь специй и два вида перца. Ставим на плиту, чуть греем.

Заливаем готовым маринадом измельченный овощ, перемешиваем, отправляем в холодильник на 1 час.

Маринованные кабачки по-корейски

Чтобы правильно приготовить кабачки по-корейски по этому рецепту, необходимо очень внимательно следовать каждому шагу. Процесс, конечно, будет не таким быстрым, как хотелось бы, зато маринованная закуска получится самой вкусной.

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

3 шт. моркови;

2 зубка чеснока;

смесь приправ;

80 мл подсолнечного масла;

50 г сахарного песка;

1 ч. л. соли.

Приготовление

Основной овощ трем на корейской терке либо режем кружочками.

То же самое необходимо сделать с морковью.

Соединяем оба ингредиента в одной емкости, заправляем сахаром и солью.

Чеснок чистим, трем на самой мелкой терке. Добавляем к овощам вместе со смесью приправ.

Хорошо разогреваем масло на сковороде. Надо чтобы оно начало закипать. Затем заправляем им салат.

Перемешиваем, отправляем на 1 час в холодильник.

Обычно кабачки по-корейски готовятся на зиму. А эти самые вкусные рецепты быстрого приготовления уникальны тем, что их можно подавать к столу сразу после остывания. Главное — не пропускать ни одного шага. Приятного аппетита!