Вкуснейшие огурцы по — корейски

Если вы любите острые блюда, то вам обязательно понравятся огурцы по-корейски — пикантная закуска, которую можно есть сразу, а можно заготавливать на зиму. Рассмотрим самый вкусный рецепт быстрого приготовления огурчиков по рецепту корейской кухни.

Советы по приготовлению

Старайтесь выбирать огурцы продолговатой формы с небольшими семечками, с тонкой кожицей, на вкус без горечи. Помните о том, что, несмотря на наличие уксуса, салат не может долго храниться (только если вы его не закатываете): в прохладном месте закуска может стоять два-три дня, не более.

Несмотря на то, что это блюдо национальной корейской кухни, вы можете варьировать степень остроты. Так, если вам нельзя употреблять острое, вы можете вообще не добавлять жгучий перец — блюдо от этого ничуть не потеряет. Кроме того, вы можете сделать огурцы неострыми, а потом, по мере употребления, добавлять острую смесь. Делается она из раздавленного чеснока и молотого перца. Если вы любите совсем жгучие блюда, то вы можете добавить крупномолотый перец чили.

yandex_ad_1 Обычно в салат с корейскими огурцами добавляют лук, чеснок, морковь. Но вы можете экспериментировать, меняя рецепт так, как вам этого хочется, добавляя ингредиенты для более сложных салатов.

Корейский салат с огурцами и морковью

Ингредиенты:

огурцы — 2 кг;

морковь — 200 г;

сахар — 50 г;

соль — 1 ст. л. ;

уксус 9% — 150 мл;

приправа для корейской моркови — 1 ст. л. ;

чеснок — 2 головки;

растительное масло — 200 г.

Способ приготовления:

Огурцы необходимо хорошо помыть, а затем нарезать соломкой.

Морковь почистите, натрите на терке. В идеале для этого салата необходима терка для корейской моркови.

Овощи перемешайте. Измельчите чеснок и добавьте к ним.

Добавьте приправу, сахар и соль.

Теперь необходимо добавить заправку — уксус и растительное масло.

Огурцы по-корейски готовы! Поставьте салат в холодильник на сутки, чтобы огурцы хорошо промариновались.

Как видно, это не только самый вкусный рецепт быстрого приготовления острых огурчиков, но и самый простой.

Салат можно сразу подавать к столу, а если вы делаете заготовки на зиму, то можно закатать. Для этого выложите салат в простерилизованные банки, залейте рассолом, который появится, пока огурчики мариновались, накройте крышками. Стерилизуйте в течение 10 минут. После закатайте крышками.

Огурцы по-корейски с соевым соусом

В этом рецепте в качестве заправки используется соевый соус.

Ингредиенты:

огурцы — 0,5 кг;

соевый соус — 1 ст. л. ;

уксус — 1 ст. л. ;

молотый перец (красный и черный) — по 1/3 ч. л. ;

соль — половина ч. л. ;

кунжут — 1 ст. л. ;

чеснок — 4 зубчика,

растительное масло — 2 ст. л.

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Способ приготовления:

Огурцы тщательно промойте, кончики отрежьте ножом.

Далее овощи следует нарезать. В отличие от предыдущего рецепта, нарезайте их не тонкой соломкой, а достаточно крупными частями: сначала разрежьте вдоль на две половины, затем каждую половину — на две части. Если огурцы крупные, то каждую часть разрежьте на более мелкие.

Теперь огурцы необходимо хорошо просолить, для чего складываем их в глубокую кастрюлю и засыпаем солью. Количество соли зависит от того, насколько соленые огурцы вы любите. Овощи перемешайте, оставьте просаливаться на полчаса.

Тем временем, пока огурцы засаливаются, подготовим чеснок. Если вы любите острые блюда, то чеснока можно взять больше, чем указано в рецепте. Чеснок очистите от шелухи, дольки промойте под струей теплой воды. Зубчики не измельчайте и не давите, а нарежьте на более мелкие части.

Возвращаемся снова к огурцам, которые за это время должны были засолиться. Из кастрюли слейте всю жидкость.

Добавьте в огурцы красный и черный молотый перец (количество можно варьировать в зависимости от того, насколько перченые блюда вы любите), затем соевый соус и уксус.

Овощи хорошо перемешайте.

Теперь подготовим кунжутные зерна. Для этого поджариваем их на раскаленной сковороде с растительным маслом до тех пор, пока они не станут золотистыми.

Поджаренный кунжут вместе с маслом добавьте к огурцам.

На последнем этапе добавьте чеснок.

Огурцы по-корейски с соевым соусом и пикантным кунжутным вкусом готовы. Это самый вкусный рецепт быстрого приготовления пряно-острых огурчиков!

Мясной салат с огурцами по-корейски

Мы рассмотрели, как сделать огурцы по-корейски в виде овощных закусок. Еще один самый вкусный рецепт быстрого приготовления острых огурцов — с говядиной. Это тоже известный рецепт национальной корейской кухни: в Корее салат называется «Ве-ча». Благодаря говядине салат получается очень сытным. Может подаваться и как салат, и как мясная закуска. Есть этот салат можно и горячим, и холодным.

yandex_ad_2 Ингредиенты:

говядина — 400 г;

огурцы — 2 шт. ;

болгарский перец — 1 шт. ;

лук — 1 шт. ;

чеснок — 2 зубчика;

перец красный молотый — 1 ч. л. ;

сахар — половина ч. л. ;

растительное масло — 4 ст. л. ;

соль — 1 ч. л. ;

соевый соус — 4 ст. л. ;

уксус — 2 ст. л. ;

молотый кориандр — 1 ч. л.

Этапы приготовления:

Огурцы тщательно моем. Кожуру можно не срезать, если она тонкая.

Нарезаем соломкой, выкладываем в миску, солим. Нарезанные овощи следует оставить на полчаса, чтобы они как следует просолились.

Говядину также нарезаем тонкой соломкой. Обратите внимание, что если мясо будет слегка подмороженным, то вам будет проще его нарезать.

Лук нарезаем полукольцами.

Когда огурцы подсолятся, с них необходимо слить лишнюю воду. Далее добавляем в них острый перец, сахар, кориандр.

Чеснок измельчаем и отправляем туда же.

Теперь необходимо поджарить мясо, для чего выкладываем его на раскаленную сковороду с растительным маслом. Когда мясо подрумянится, добавьте к нему лук и соевый соус. Продолжаем жарить до готовности.

Мясо перекладываем к огурцам, сверху выкладываем нарезанный соломкой болгарский перец.

Поливаем уксусом, оставляем настаиваться 5-7 минут.

Огурцы по-корейски с мясом готовы! Это самый вкусный рецепт быстрого приготовления оригинального мясного блюда из корейской кухни!